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ຂ່າວສານ

ງານບຸນລິມ 2023: ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງໝູ່ບ້ານຂັບ ກວານເຫາະ

ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ ລິມ ລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023, ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຟັງລາຍການສະແດງຂັບ ກວານເຫາະ, ພ້ອມກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ, ການລະຫຼິ້ນ ບັນເທີງ...
ງານບຸນ ລິມ ລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023 (ພາບ: GD&TĐ)

ວັນທີ 02 ກຸມພາ, ຢູ່ເທດສະບານ ລິມ, ເມືອງ ຕຽນຢູ, ແຂວງ ບັກນິງ, ໄດ້ດຳເນີນງານບຸນ ລິມ ລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023. ນີ້ແມ່ນງານບຸນໃຫຍ່ຂອງແຂວງ ບັກນິງ - ໝູ່ບ້ານຂັບ ກວານເຫາະ, ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ບັກນິງ, ໂຄສະນາພາບພົດ ແລະ ຊາວ ບັກນິງ ເຖິງແຂກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພະອາຈານໃຫຍ່ ທິກດຶກທ້ຽນ, ຮອງປະທານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາມ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ໃນປະຈຸບັນງານບຸນ ລິມ ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າ ເມື່ອຂັບ ກວານເຫາະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງມວນມະນຸດ. ຜ່ານງານບຸນ ລິມ, ພວກເຮົາເຊີດຊູຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງລຸ້ນປູ່ລຸ້ນພໍ່ ກໍຄືການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງມວນມະນຸດ”.

ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ ລິມ ລະດູບານໃໝ່ປີແມວ 2023, ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຟັງລາຍການສະແດງຂັບ ກວານເຫາະ, ພ້ອມກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ, ການລະຫຼິ້ນ ບັນເທີງ...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນຄວາມສາມັກຄີ ເປັນເອກະພາບຂອງ ອາຊຽນ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນຄວາມສາມັກຄີ ເປັນເອກະພາບຂອງ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມວົງແຄບບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປະຊາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 - 4 ກຸມພາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນ ອາຊຽນ. ຜ່ານນັ້ນ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ ອາຊຽນ ແລະ ຢູ່ເວທີສາກົນ.
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