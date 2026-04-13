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ຂ່າວສານ

ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນໂອກາດງານບຸນອິດສະເຕີຢູ່ ຢູແກຼນ ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນໂອກາດງານບຸນນີ້, ບັນດາກຳລັງ ລັດເຊຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິບັນດາການຕໍ່ສູ້ຢູ່ທຸກທິດ, ແຕ່ຍັງຮັກສາສະພາບກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ.
  ທ່ານ Volodymyr Zelensky, ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ (ພາບ: REUTERS)  

ວັນທີ 11 ເມສາຄຳສັ່ງຢຸດຍິງທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 32 ົ່ວໂມງ ເນື່ອງໃນໂອກາດງານບຸນອິດສະເຕີ ໂດຍທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ປະກາດໃຊ້ ໄດ້ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນກັບ ຢູແກຼນ ແລະ ແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 12 ເມສາ.

ຕາມວັງ Kremlin, ໃນໂອກາດງານບຸນນີ້ບັນດາກຳລັງ ລັດເຊຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິບັນດາການຕໍ່ສູ້ຢູ່ທຸກທິດແຕ່ຍັງຮັກສາສະພາບກຽພ້ອມສູ້ຮົບ. ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ລັດເຊຍ ຕີຄາວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນບາດກ້າວມະນຸດສະທຳສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາຜູ້ເຊື່ອຖືສາມາດເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນໃນເງື່ອນໄຂທີ່ປອດໄພກວ່າ.

ສ່ວນຝ່າຍ ຢູແກຼທ່ານ Volodymyr Zelensky, ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ຖະແຫຼງວ່າ ປະເທດນີ້ຈະເຄົາົບຄຳສັ່ງຸດຍິງແຕ່ກໍ່ກ່າວເຕືອນວ່າ ຈະ “ໂຕ້ຕອບຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ” ຖ້າບັນດາການບຸກໂຈມຕີສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບສັນຕະປະປາສຳນັກ ວາຕີກັງ Leo XIV

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບສັນຕະປະປາສຳນັກ ວາຕີກັງ Leo XIV

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນທ່ຽງວັນທີ 11 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ຢູ່ ວາຕີກັງ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການໂອ້ສົມສົນທະນາກັບ ສັນຕະປະປາ Leo XIV.
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