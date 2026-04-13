ຂ່າວສານ
ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນໂອກາດງານບຸນອິດສະເຕີຢູ່ ຢູແກຼນ ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການ
ວັນທີ 11 ເມສາ, ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 32 ຊົ່ວໂມງ ເນື່ອງໃນໂອກາດງານບຸນອິດສະເຕີ ໂດຍທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ປະກາດໃຊ້ ໄດ້ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ເຂດເກີດການປະທະກັນກັບ ຢູແກຼນ ແລະ ແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 12 ເມສາ.
ຕາມວັງ Kremlin, ໃນໂອກາດງານບຸນນີ້, ບັນດາກຳລັງ ລັດເຊຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິບັນດາການຕໍ່ສູ້ຢູ່ທຸກທິດ, ແຕ່ຍັງຮັກສາສະພາບກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ. ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ລັດເຊຍ ຕີລາຄາວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນບາດກ້າວມະນຸດສະທຳ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາຜູ້ເຊື່ອຖືສາມາດເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນໃນເງື່ອນໄຂທີ່ປອດໄພກວ່າ.
ສ່ວນຝ່າຍ ຢູແກຼນ, ທ່ານ Volodymyr Zelensky, ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ຖະແຫຼງວ່າ ປະເທດນີ້ຈະເຄົາລົບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ, ແຕ່ກໍ່ກ່າວເຕືອນວ່າ ຈະ “ໂຕ້ຕອບຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ” ຖ້າບັນດາການບຸກໂຈມຕີສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ.