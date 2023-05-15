Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ນັກ​ກິ​ລາ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຍາດ​ໄດ້​ຜົນ​ງານ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ຊິ​ເກມ 32

ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຫຼຽນຄຳທັງໝົດ 90 ຫຼຽນ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບໄລ່ມາຮອດຕອນທ່ຽງມື້ນີ້ (ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ).
ນັກກິລາ ເຈິ່ນງອກຖຸຍວີ ແລະ ເລຮວ່າງຟອງ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄໍາໃນຊີເກມ 32 (ພາບ: TTXVN)

ໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນຢູ່ ຊີເກມ 32, ບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ ຫຼຽນຄຳຕື່ມອີກ 1໌5 ຫຼຽນ ໃນກິລາປະເພດ aerobic, ຕີດາບ, ຊ່ວງເຮືອ.... ລວມຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຫຼຽນຄຳທັງໝົດ 102 ຫຼຽນ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 1 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບໄລ່ມາຮອດຕອນທ່ຽງມື້ນີ້.                                       ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ໃນການແຂ່ງຂັນບານເຕະຊາຍ,  ທິມ U22 ຫວຽດນາມ ເສຍໄຊຕໍ່ທິມ U22 ອິນໂດເນເຊຍ ດ້ວຍ 2 ປະຕູຕໍ່ 3 ໃນຮອບຮອງຊະນະເລີດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທິມ U22 ໄທ ຊະນະຕໍ່ທິມ U22 ມຽນມາ ດ້ວຍ 3 ປະຕູຕໍ່ 0. ດ້ວຍໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ, ທິມ U22 ໄທ ກັບທິມ U22 ອິນໂດເນເຊຍ ຈະແຂ່ງກັນຍາດຫຼຽນຄຳ ໃນເວລາ 20 ໂມງ ຂອງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ. ກໍໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ໃນເວລາ 16 ໂມງ, ທິມ U22 ຫວຽດນາມ ຈະພົບກັບທິມ U22 ມຽນມາ ເພື່ອແຂ່ງຂັນຊິງຫຼຽນທອງ. 

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຝ່າຍສາກົນ

ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຝ່າຍສາກົນ

ໃນການເດີນທາງ 5.000 ໄມ້ທະເລ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກຮົບກຳປັ່ນໄດ້ສົມທົບກັນຝຶກຊ້ອມການເດີນທະເລໄລຍະຍາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top