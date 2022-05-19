ຂ່າວສານ
ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳກວ່າ 100 ຫຼຽນ
ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ເມື່ອຍາດໄດ້ຕື່ມອີກ 16 ຫຼຽນຄຳ. ບັນດາຫຼຽນຄຳເຫຼົ່ານັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ມາຈາກກິລາປະເພດ ຍິງປືນ, ພາຍເຮືອກາໂນ, ໝາກຮຸກ, ມວຍປ້ຳ, ແລ່ນ ແລະ ລານ, ເທັກຄອນໂດ, ລອຍນ້ຳ ແລະ ອີສະປອດ.
ສອງຜົວເມຍນັກກິລາ ຫງວຽນງອກເຈື່ອງເຊີນ ແລະ ຟ້າມເລຖາວງວຽນ
ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ເມື່ອຍາດໄດ້ຕື່ມອີກ 16 ຫຼຽນຄຳ. ບັນດາຫຼຽນຄຳເຫຼົ່ານັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ມາຈາກກິລາປະເພດ ຍິງປືນ, ພາຍເຮືອກາໂນ, ໝາກຮຸກ, ມວຍປ້ຳ, ແລ່ນ ແລະ ລານ, ເທັກຄອນໂດ, ລອຍນ້ຳ ແລະ ອີສະປອດ.
ຜົນງານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ແມ່ນ ຫຼຽນຄຳ 2 ຫຼຽນ ເປັນຂອງສອງຜົວເມຍນັກກິລາ ຫງວຽນງອກເຈື່ອງເຊີນ ແລະ ຟ້າມເລຖາວງວຽນ ໃນເນື້ອໃນແຂ່ງຂັນໝາກຮຸກ. ນີ້ແມ່ນສອງຜົວເມຍທຳອິດຂອງຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນຈຸດເວລາດຽວກັນໃນການເຂົ້າຮ່ວມຊີເກມຄັ້ງ 31.
ເປັນອັນວ່າ, ໄລ່ຮອດທ້າຍວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຍັງຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 1 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 107 ຫຼຽນ. ຢຶນອັນດັບທີ 2 ແມ່ນ ໄທ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 43 ຫຼຽນ ແລະ ອັນດັບທີ 3 ແມ່ນ ຟີລິບປິນ ດ້ວຍ ຫຼຽນຄຳ 34 ຫຼຽນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)