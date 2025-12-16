ຂ່າວສານ
ຄະນະກວດກາລັດຖະບານ ລົງກວດກາວຽກງານຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ໃນບັນດາສະຖານທີ່ດຳເນີນການກວດກາ, ທ່ານ ຫງວຽນກວັກດວ່ານ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍຊາວປະມົງ, ພິຈາລະນາສ້າງສຳເນົາເອກະສານໃຫ້ສົມບູນແບບ, ປັບປຸງບັນດາເອກະສານທີ່ຈຳເປັນຕາມຂໍ້ກຳນົດເພື່ອໃຫ້ເຮືອຫາປານີ້ມີເງື່ອນໄຂເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ໃນທ່າເຮືອຫາປາ ເຕິນເຟຶອກ, ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຂຶ້ນເຮືອຫາປາທີ່ພວມທຽບທ່າ ເພື່ອຢື້ຢາມຖາມຂ່າວຊາວປະມົງກ່ຽວກັບແບບວິທີຂຸດຄົ້ນ, ສະພາບແວດລ້ອມການເຄື່ອນໄຫວ; ກວດກາເອກະສານທາງດ້ານນິຄິກຳຕ່າງໆ, ປຶ້ມບັນທຶກການຂຸດຄົ້ນປະຈຳວັນ, ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາວິວັດການເຄື່ອນໄຫວ (VMS). ຄະນະກໍໄດ້ລົງກວດກາການເຄື່ອນໄຫວລະບົບກວດກາທີ່ມາຂອງສິນໃນນ້ຳແບບເອເລັກໂຕນິກ (eCDT), ຕິດຕາມຈຸດພິກັດຂອງເຮືອຫາປາເຂົ້າ-ອອກຈາກທ່າ ຜ່ານລະບົບຕິດຕາມ ແນໃສ່ຮັບປະກັນລັກສະນະໂປ່ງໃສ, ຄົບຊຸດໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນສິນໃນນໍ້າ.