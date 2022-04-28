ຂ່າວສານ
ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ
ວັນທີ 26 ເມສາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໂດຍທ່ານ ດິງຕຽນຢຸງ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-28 ເມສາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ ພະນົມເປັນ Khuong Sreng.
ໃນໄລຍະຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ, ຄາດວ່າ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕຽນຢຸງ ຈະເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ຳນັບບັນດາການນຳພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP); ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ Khuong Sreng ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ - ພະນົມເປັນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບຕໍ່ເນື້ອໃນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດລະຫວ່າງ 2 ນະຄອນຫຼວງ ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.