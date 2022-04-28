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ຂ່າວສານ

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ

ໃນໄລຍະຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ, ຄາດວ່າ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕຽນຢຸງ ຈະເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ຳນັບບັນດາການນຳພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP); ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ Khuong Sreng
  ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ (ພາບ:hanoimoi.com.vn)  

 ວັນທີ 26 ເມສາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໂດຍທ່ານ ດິງຕຽນຢຸງ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-28 ເມສາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ ພະນົມເປັນ Khuong Sreng.

ໃນໄລຍະຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ, ຄາດວ່າ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ດິງຕຽນຢຸງ ຈະເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ຳນັບບັນດາການນຳພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP); ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ Khuong Sreng ເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ - ພະນົມເປັນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບຕໍ່ເນື້ອໃນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດລະຫວ່າງ 2 ນະຄອນຫຼວງ ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫຼາຍປະເທດ ອາຊີ ຄ່ອຍໆກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ

ຫຼາຍປະເທດ ອາຊີ ຄ່ອຍໆກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ

ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ, ທົ່ວໂລກຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ກວ່າ 510,6 ລ້ານຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 6,2 ລ້ານຄົນ.
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