Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ, ມະຕິກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການການເງິນ ເງິນຕາ ໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ, ມະຕິກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການການເງິນ ເງິນຕາ ໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.

   

ກອງປະຊຸມຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

(ພາບ: Doãn Tấn/TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິນເຮ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດ ແລະ ຄາດຄະເນບັນຊີລາຍຊື່, ລະດັບການຈັດແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ໜ້າທີ່, ໂຄງການຂຶ້ນກັບໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ; ວິທີການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງເພີ່ມລາຍຮັບ, ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ແລະ ງົບປະມານສູນກາງທີ່ຍັງເຫຼືອໃນປີ 2021…

   ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າ, ມະຕິກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການການເງິນ ເງິນຕາ ໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນ 2 ປີ (2022-2023) ຕອ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດກ່ວາ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ໃນການສະຫງວນຈຳນວນເງິນ 420 ລ້ານ USD ເພື່ອຈັດແບ່ງໃຫ້ 3 ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕົກລົງທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມຊຸດທີ 15 ທີ່ພວມດຳເນີນໄປຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຕອບສະໜອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ 05/06

ຫວຽດນາມ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຕອບສະໜອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ 05/06

ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ປຸກລະດົມລາຍການ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກະທຳ - ເພື່ອໂລກທີ່ຂຽວງາມກວ່າ” ຕອບສະໜອງວັນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ສັບປະດາ ທະເລໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ ປີ 2022.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top