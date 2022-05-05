Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຂະ​ແໜງ​ທ່ອງ​ທ່​ຽວ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສາ​ກົນ

ໃນໂອກາດວັນພັກສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຫວຽດນາມ ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ວັນກຳມະກອນສາກົນ, ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຟົດຟື້ນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດ. ຕາມຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ, ໃນໂອກາດນີ້ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນໄປທ່ອງທ່ຽວ.

ໃນໂອກາດວັນພັກສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຫວຽດນາມ ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ແລະ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ວັນກຳມະກອນສາກົນ, ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຟົດຟື້ນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດ. ຕາມຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ, ໃນໂອກາດນີ້ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນໄປທ່ອງທ່ຽວ.

   

ດ່າໜັງຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 254.000 ເທື່ອຄົນ

ຢູ່ ດ່າໜັງ, ໃນຊຸມວັນພັກນີ້, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວນະຄອນໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 254.000 ເທື່ອຄົນ. ໃນນັ້ນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດບັນລຸກວ່າ 245.000 ເທື່ອຄົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນບັນລຸປະມານ 7.400 ເທື່ອຄົນ.  

        ໃນໂອກາດນີ້, ນະຄອນ ດ່າໜັງກໍໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວ, ເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາທີ່ດຶງດູດໃຈຫຼາຍຢ່າງຢູ່ຫາດຊາຍທະເລ ໝີອານ, ຖະໜົນທ່ອງທ່ຽວ ອານເທື້ອງ. ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນບິ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ດ່າໜັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

       “ສຳລັບຕະຫຼາດນັກທ່ອງທ່ຽວ ສ.ເກົາຫຼີ ຍາມໃດກໍແມ່ນຕະຫຼາດຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ດ່າໜັງ ກໍຄືທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຢູ່ພາກກາງ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມກັບວຽກງານສົ່ງເສີມການເປີດສາຍການບິນໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງນະຄອນ ກໍຄືບໍລິສັດການບິນອື່ນໆ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບຫຼາຍຖ້ຽວບິນສາກົນມານະຄອນ ດ່າໜັງ ໃນໂອກາດພັກແລ້ງນີ້ ແລະ ໃນໄລຍະແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ 2022 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ”.

        ຕາມກົມໃຫຍ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ປີ 2022 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 65 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນມີ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ.

ຕາມຄະນະຄຸ້ມຄອງ ສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລ້ວ, ໃນໂອກາດນີ້, ຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຮັບໃຊ້ຜູ້ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານໄຫວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເກືອບ 45.000 ເທື່ອຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 5 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 5 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມສາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຄະນະບໍລິຫານງານສູກກາງພັກຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ບໍລິຫານວາລະໄຂກອງປະຊຸມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top