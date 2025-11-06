ຂ່າວສານ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຫັນເປັນດີຈີຕອນ: ສ້າງພື້ນຖານແຫ່ງຊາດດີຈີຕອນ
ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍຖືວ່າ ການສ້າງກົດໝາຍແມ່ນຄວາມຈຳເປັນໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ກຳນົດການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດແຖວໜ້າ, ແມ່ນກຳລັງໜູນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນສັງກາດໃໝ່.
ກົດໝາຍລວມມີ 8 ພາກ, 79 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການດັດປັບບັນດາສາຍພົວພັນພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ຫງວຽນກວາງຮວັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຄະນະນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຖືວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຫັນເປັນດີຈີຕອນຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ພວມສ້າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນຈະຕ້ອງກວມເອົາປະມານ 30% GDP.
“ນີ້ແມ່ນຕົວເລກທີ່ມີແງ່ຫວັງສູງສຸດ. ຢາກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ແມ່ນກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງມີກົດໝາຍ. ຕາມຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ກົດໝາຍໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຈຸດເວລານີ້ ແມ່ນຕິດພັນກັບສະພາບການຕົວຈິງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ, ແນໃສ່ຫັນບັນດາມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິສະບັບເລກທີ 57 ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດເປັນລະອຽດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າປະຕິບັດໂຄງການກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນເທື່ອລະກ້າວນັ້ນ ຕ້ອງມີກົດໝາຍ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ, ກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຖືກກັບຈຸດເວລາ, ທັງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເມືອງ ທັງແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງຊີວິດ”.