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ຂ່າວສານ

ກຸ່ມສົນທະນາ Signal ກ່ຽວກັບ ເຢແມັນ ຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຖືກເຜີຍຕື່ມອີກg

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ Pete Hegseth ແບ່ງປັນໃນກຸ່ມສົນທະນາລວມມີແຜນການບິນຂອງເຮືອບິນຂັບໄລ່ F/A-18 Hornet ແນໃສ່ກຳລັງ ຮູທີ ຢູ່ ເຢແມັນ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ Pete Hegseth (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 20 ເມສາ, ໜັງສືພິມ New York Times (ອາເມລິກາ), ໄດ້ຄັດສະເໜີ 4 ແຫຼ່ງຂ່າວໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ວັນທີ 15 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ Pete Hegseth ໄດ້ແບ່ງປັນລາຍລະອຽດບັນດາການບຸກໂຈມຕີທີ່ໃກ້ຈະດຳເນີນຢູ່ ເຢແມັນ ໃນກຸ່ມສົນທະນາ (chat) Signal ສະເພາະ, ລວມມີ: ເມຍ, ອ້າຍຄີງ ແລະ ທະນາຍຄວາມສະເພາະຂອງທ່ານ.

ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານ Pete Hegseth ແບ່ງປັນໃນກຸ່ມສົນທະນາລວມມີແຜນການບິນຂອງເຮືອບິນຂັບໄລ່ F/A-18 Hornet ແນໃສ່ກຳລັງ ຮູທີ ຢູ່ ເຢແມັນ. ນີ້ແມ່ນບັນດາແຜນການບຸກໂຈມຕີທີ່ຄ້າຍຄືເນື້ອໃນທີ່ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນໃນກຸ່ມສົນທະນາ Signal ອື່ນໃນວັນດຽວກັນ (15 ມີນາ), ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈຂອງຫົວໜ້າບັນນາທິການວາລະສານ “The Atlantic” ທ່ານ Jeffrey Goldberg.

ເລື່ອງເຜີຍໃຫ້ຮູ້ກຸ່ມສົນທະນາ Signal ທີ 2 ທີ່ທ່ານ Hegseth ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການທະຫານປິດລັບທີ່ສຸດແມ່ນການຜັນແປຫຼ້າສຸດເຮັດໃຫ້ກຳລັງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດສັນນິຖານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີຖືກຕັ້ງຄຳຖາມຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ເຫຼົ່າ​ຮົບ​ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ ຕ້ອງ​ເປັນ​ກຳ​ລັງຫຼວງ, ຍອດ​ຢ້ຽມ ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ເຫຼົ່າ​ຮົບ​ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ ຕ້ອງ​ເປັນ​ກຳ​ລັງຫຼວງ, ຍອດ​ຢ້ຽມ ແລະ ທັນ​ສະ​ໄໝ ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ

ໃນໄລຍະປະຕິວັດໃໝ່, ເຫຼົ່າຮົບລົດຫຸ້ມເກາະຕ້ອງມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນ, ພ້ອມກັບທົ່ວກອງທັບຍາດແຍ່ງທຸກກາລະໂອກາດ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບສັງລວມ, ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເປັນກຳລັງປະຕິວັດ, ກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ.
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