Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກຳເນີດໃນ​ປີ 1945: ສຽງ​ເວົ້າ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ສ້າງ​ຊາດ

ການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ 1945 ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ, ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ທີ່ໜຸ່ມແໜ້ນຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການສະຖາປະນານັ້ນ ກໍຕ້ອງກ້າວເຂົ້າສູ່ການຕໍ່ຕ້ານຝລັ່ງ ຕະຫຼອດໄລຍະ 9 ປີ ແຕ່ປີ 1946 – 1954. ເວລານັ້ນ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ (VOV) ກໍ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ເຖິງວ່າຍັງເປັນປະຖົມປະຖານ, ຂາດເຂີນຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ບັນດາພະນັກງານ, ນັກຂ່າວ, ໂຄສົກ, ນັກເຕັກນິກ ກໍສຸດຈິດສຸດໃຈຮັກສາ ແລະ ປົກປ້ອງຄື້ນກະຈາຍສຽງ, ເພື່ອໃຫ້ສຽງເວົ້າຂອງພັກ ແລະ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຂອງການຕໍ່ຕ້ານໄດ້ຮັບການສົ່ງໄປທົ່ວ, ປັບປຸງນ້ຳໃຈຂອງທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ, ຕັດສິນໃຈຍາດເອົາເອກະລາດ, ເສລີພາບມາໃຫ້ຊາດ ຫວຽດນາມ.
ລະບັບອັງແຕນຂອງສະຖານີກະຈາຍສຽງ ຢູ່ ເໝຈີ່ ໃນຊຸມວັນເດືອນປີສົງຄາມ (ພາບເອກະສານ)

ເດືອນທັນວາ 1946, ບັນຍາກາດກະກຽມການຕໍ່ຕ້ານໄດ້ປົກຄຸມໃນທົ່ວປະເທດ. ຮ່າໂນ້ຍ ເຄັ່ງຕຶງທີ່ສຸດ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ 1946, ຝລັ່ງ ໄດ້ຝາກຄຳຂາດມາຍັງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອທວງເອົາປົດອາວຸດກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ, ຢຸດທຸກການເຄື່ອນໄຫວກະກຽມຕໍ່ຕ້ານ, ຮຽກທວງເອົາສິດຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ພາຍໃນນະຄອນ. 

ເວລາ 20 ໂມງຂອງວັນທີ 19 ທັນວາ 1946, ດອກໄຟ ຮ່າໂນ້ຍ ດັບໝົດ, ປືນໃຫຍ່ດັງຂຶ້ນຈາກປ້ອມປືນ ຫຼາງ. ຢູ່ສະຖານີວິທະຍຸ ເຮືອນເລກທີ 128C ດ້າຍລາ, ໂຄສົກວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ເຢືອງທິເງິນ ໄດ້ອ່ານແຈ້ງການຢ່າງຈະແຈ້ງ “ສຽງປືນໃຫຍ່ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັ້ນຕໍ່ຕ້ານທົ່ວປະເທດເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ”. ນັກຂ່າວ ເຈິ່ນດຶກນວຍ, ອະດີດຫົວໜ້າຄະນະເລຂາບັນນາທິການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເລົ່າຄືນບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈົດໄວ້ຈາກຕົວພະຍານວ່າ:

“ຄ່ຳຄືນວັນທີ 19 ທັນວາ 1946, ຄຳສັ່ງດຳເນີນການຕໍ່ຕ້ານໃນທົ່ວປະເທດ, ເມື່ອປ້ອມປືນໃຫຍ່ ຫຼາງ ຍິງປືນໃຫຍ່, ວິທະຍຸກະຈຽງ ຫວຽດນາມ ຈະເວົ້າວ່າ ບັ້ນຕໍ່ຕ້ານເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ, ເວລານັ້ນແມ່ນ ທັງປະເທດລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້. ເມື່ອມ້າງສະຖານີ ແບກມາຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ຕ້ານ, ທ່ານນາງ ເຢືອງທິເງິນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ພົບກັນໃໝ່ກັບພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງນັກຮົບທົ່ວປະເທດ ແລະ ຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍໃນເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງມືີ້ຕໍ່ໄປ”.

ພະນັກງານຄວບຄຸມເຕັກນິກຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໃນເມື່ອກ່ອນ (ພາບເອກະສານ)

ວັດ ເຈິ່ມ ແມ່ນບ່ອນຫຼົບໄພທຳອິດຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ທີ່ນີ້, 6 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ທັນວາ 1945, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ  ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກອາກາດຄຳຮຽກຮ້ອງທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນການຕໍ່ຕ້ານຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຂີດໝາຍປະຫວັດສາດທຳອິດຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມເດີນທາງໃນບັ້ນຕໍ່ສູ້ພ້ອມກັບຊາດ. 

ກໍຢູ່ທີ່ວັດ ເຈິ່ມ, ຄ່ຳຄືນວັນທີ 21 ມັງກອນ 1947, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ, ກຳມະກອນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢູ່ທີ່ນີ້, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍອວຍພອນປີໃໝ່ຝາກເຖິງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງນັກຮົບທົ່ວປະເທດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ບົດຄຳກອນນັ້ນແມ່ນບົດເພງຕໍ່ສູ້ ແລະ ໄຊຊະນະ ເຊິ່ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເປັນກຽດໄດ້ອອກອາກາດເປັນຄັ້ງທຳອິດ.

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 09 ປີແຫ່ງການຕໍ່ຕ້ານອັນຍືດເຍື້ອຍາວນານ (1946 – 1954) ເພື່ອຮັບປະກັນສຽງເວົ້າ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຖືກຢຸດເຊົາຄືດັ່ງຄຳບອກສອນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ນັ້ນ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍ້າຍໄປເຖິງ 14 ຄັ້ງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຢ່າງເດັດຂາດໃຫ້ແກ່ຄື້ນກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ. ເຖິງວ່າໃນເງື່ອນໄຂຍົກຍ້າຍຫຼົບໄພທີ່ຂາດແຄນ, ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງກໍຕາມ, ແຕ່ຄື້ນກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັບການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບັນດາລາຍການຂ່າວ, ຄໍລຳຕ່າງໆຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນລະດົມກຳລັງໃຈສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ, ຕັດສິນໃຈຍາດເອົາໄຊຊະນະ, ເຊິ່ງຈຸດສູງແມ່ນໄຊຊະປະຫວັດສາດ ດ້ຽນບຽນຝູ ທີ່ດັງກ້ອງກັງວານໄປທົ່ວຫ້າທະວີບໃນໂລກ. 

ບັນດາຂ່າວປະກາດໄຊຊະນະ ໄດ້ສົ່ງໄປ, ໄດ້ສົ່ງສະທ້ອນປະສານກາຍກອງເປັນບົດເພງໄຊຊະນະອະມະຕະ. ນັກຮົບເກົ່າ ຫງວຽນກວນ, ແຂວງ ບັກກ້ານ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

“ຍ້ອນເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ, ທຸກຢ່າງເພື່ອໄຊຊະນະ, ສະນັ້ນ ຍາມໃດກໍລໍຖ້າຂ່າວໄຊະນະຈາກບັນດາສະໜາມຮົບ. ເຖິງວ່າໃນຊຸມວັນເດືອນປີຕໍ່ຕ້ານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລຳບາກຍາກເຂັນຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮັບຟັງສຽງເວົ້າວ່າ “ທີ່ນີ້ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ” ໃນໃຈຂ້າພະເຈົ້າກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວການຕໍ່ຕ້ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແລ້ວ”.

ສຽງເວົ້າຂອງປະເທດຊາດຜ່ານຄື້ນກະຈາຍສຽງ ໄດ້ກາຍເປັນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງປະເທດຊາດ, ແມ່ນຄວາມໃນໃຈຂອງຊາດ ແລ້ວພາຍຫຼັງໄລຍະທາງທີ່ລຳບາກນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍບັນລຸໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ, ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການທ້ອນໂຮມເປັນເອກະພາບ. 

80 ປີຜ່ານພົ້ນໄປນັບແຕ່ໄລຍະປະຫວັດສາດ ວັນທີ 7 ກັນຍາ 1945, ເມື່ອວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ອອກອາກາດລາຍການຂ່າວທຳອິດ, ສຽງເວົ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮ່ວມ ເດີນທາງພ້ອມກັບປະຫວັດສາດຂອງຊາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກາຍເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອະດີດຕະການ ກັບປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ຟາດ​ຊິດ ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ ຈີນ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ຟາດ​ຊິດ ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ ຈີນ

ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ ສີຈີ້ນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top