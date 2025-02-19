ຂ່າວສານ
ການາດາ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດກັບ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Warren Kaeding, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ແລະ ພັດທະນາການສົ່ງອອກແຂວງ Saskatchewan ຂອງ ການາດາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮວ່າງລອງ ຫວັງວ່າ ການພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ການາດາ ເວົ້າລວມ ແລະ ກັບ Saskatchewan ເວົ້າສະເພາະ ຈະຕ້ອງພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສອງຝ່າຍຕ້ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ທັງຢູ່ລະດັບລັດຖະບານ ແລະ ລະດັບແຂວງ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Warren Kading ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແບບພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ກະສິກຳ, ພະລັງງານສີຂຽວ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແບບຍືນຍົງ ແລະ ບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ທາງແຂວງ Saskatchewan ມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດເຖິງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.