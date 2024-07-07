Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ ອິີ​ຣານ: ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ແນວ​ທາງ​​ປະ​ຕິ​ຮູບ Masoud Peshikian ຍາດ​ໄດ້​ໄຊ​ຊະ​ນະ

ໃນຈຳນວນບັດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 30 ລ້ານບັດ ທີ່ໄດ້ນັບມານັ້ນ, ທ່ານ Pezeshkian ຍາດໄດ້ກວ່າ 16 ລ້ານບັດ, ໃນຂະນະ ທ່ານ Jalili ຍາດໄດ້ປະມານ 13 ລ້ານບັດ.
ທ່ານ Masoud Pezeshkian (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ, ກະຊວງພາຍໃນ ອີຣານ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຕາມແນວທາງປະຕິຮູບ, ທ່ານ Masoud Pezeshkian ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຮອບທີ 2 ຢູ່ ອີຣານ, ເອົາຊະນະທ່ານ Saeed Jalili ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ເດີນຕາມແນວທາງແຂງກະດ້າງ. ໃນຈຳນວນບັດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 30 ລ້ານບັດ ທີ່ໄດ້ນັບມານັ້ນ, ທ່ານ Pezeshkian ຍາດໄດ້ກວ່າ 16 ລ້ານບັດ, ໃນຂະນະ ທ່ານ Jalili ຍາດໄດ້ປະມານ 13 ລ້ານບັດ.    

ກ່ອນນັ້ນ 1 ວັນ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ອີຣານ ໄດ້ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຮອບທີ 2.   ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄັິ້ງທີ 14 ຂອງ ອີຣານ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2025, ແຕ່ໄດ້ຈັດໄວກວ່າ 1 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Ebrahim Raisi ເສຍຊີວິດໃນອຸປະຕິເຫດເມື່ອວັນທີ 19 ພຶດສະພາ.   

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ບຸນ ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ

ວັນ​ບຸນ ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມແຂວງ ດົ່ງນາຍ ແລະ ນັກສຶກສາ ລາວ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ປີ 2024.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top