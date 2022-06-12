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ຂ່າວສານ

ການ​ພ​ົບ​ປະເຈ​ລະ​ຈາໂດຍ​ກົງ​ລະ​ຫວ່າງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ຈີນ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເມລິກາ Lloyd Austin ໄດ້ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລໄຕ້ຫວັນ .
  ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ຈີນໃນການ​ພ​ົບ​ປະເຈ​ລະ​ຈາໂດຍ​ກົງ​   

ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເມລິກາ Lloyd Austin ແລະຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຈີນ ທ່ານ ໄກວເຟິງເຄືຍ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາໂດຍກົງຢູ່ສິງກະໂປ ຢູ່ນອກການເຈລະຈາ Shangri-La 2022 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ 10-12 ມິຖຸນາ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈີນ ໄກວເຟິງເຄືຍ ໄດ້ຢ້ຳຄືນຫຼັກໝັ້ນຢືດໝັ້ນຂອງປັກກິງ ທີ່ມີຕໍ່ໄຕ້ຫວັນວ່າ ເກາະແຫ່ງນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຈີນ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເມລິກາ Lloyd Austin ໄດ້ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນ “ຈົ່ງລະງັບໃຈ, ຫລີກລ້ຽງບັນດາການກະທຳກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບກ່ວາອີກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທຸກ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍ​າ​ຍາມ​ສ້າງ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ​ປອດ​ນິວ​ເຄຼຍ ໂດຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທຸກ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍ​າ​ຍາມ​ສ້າງ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ​ປອດ​ນິວ​ເຄຼຍ ໂດຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ

ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ ແລະ ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການລົງໂທດ ສປປ.ເກົາຫຼີ ທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນມາແຕ່ວັນທີ 26 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ.
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