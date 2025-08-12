ຂ່າວສານ
ການພົວພັນ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຈະນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງສົມກຽດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lee Jae Myung ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາເພື່ອແນໃສ່ວາງອອກບັນດາມາດຕະການສຳຄັນເພື່ອສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດພິເສດເຊື້ອເຊີນຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນປະມຸກລັດຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ພາຍຫຼັງ ສ.ເກົາຫຼີມີອຳນາດການປົກຄອງຊຸດໃໝ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໃນນາມສວນຕົວ ຕໍ່ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈ ຕໍ່ທ່ານ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 21 ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າ ອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຄຸນນະທາດ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະນຳໜ້າປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ສ້າງຜົນງານມະຫັດສະຈັນໃໝ່ໃນໄລຍະທາງຕໍ່ໄປ.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາລີ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂົງເຂດການຄ້າການລົງທຶນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດອີກດ້ວຍ. ປັດຈຸບັນ ພວມມີການພັດທະນາເສດຖະກິດໂດຍໄວ, ໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້ ຫວຽດນາມ ຈະກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາດ້ວຍລາຍຮັບສູງ.
ທີ່ການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນພາຍຫຼັງການເຈລະຈາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານ Lee Jae Myung ປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຈິດໃຈການພົວພັຍຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດໃຫຍ່ໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຊ່ອງທາງພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອມີການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດຢ່າງທັນການ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານການເມືອງຢ່າງສະດວກ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານໃນທຸກຂົງເຂດ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມທາງການທູດ, ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສົມທົບກັນແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່, ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ອາດຊະຍາກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ ແລະ ຢາເສບຕິດ. ການນຳສອງທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຈະນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ ແລະ ຍາວນານ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Lee Jae Myung ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີຫຼາຍສະບັບ.