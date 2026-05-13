ຂ່າວສານ ການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ: ອີຣານຮຽກຮ້ອງຢຸດຕິການປະທະກັນ, ຍົກເລີກການປິດລ້ອມກອງທັບເຮືອ, ປ່ອຍຊັບສິນຖືກປິດລ້ອມ 13/05/2026 ທ່ານ Esmaeil Baqaei ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ຖືວ່າ ອາເມລິກາ ພວມປະຕິບັດຄວາມຮຽກຮ້ອງໄຫ້ເຫດຜົນ, ກົງກັນຂ້າມກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຂອງຝ່າຍອີຣານ. ທ່ານ Esmaeil Baqaei ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ (ພາບ: REUTERS) ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Esmaeil Baqaei ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ຖືວ່າ ອາເມລິກາ ພວມປະຕິບັດຄວາມຮຽກຮ້ອງໄຫ້ເຫດຜົນ, ກົງກັນຂ້າມກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຂອງຝ່າຍອີຣານ. ຕາມທ່ານ Baqaei ແລ້ວ, ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງ ເຕເຮຣານ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງສະບັບໃໝ່ລວມມີ: ການຢຸດຕິສົງຄາມ, ຍົກເລີກການປິດລ້ອມກອງທັບເຮືອ, ປ່ອຍຊັບສິນຖືກປິດລ້ອມຂອງ ອີຣານ, ຮັບປະກັນການຈະລາຈອນຢ່າງປອດໄພຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນທົ່ວພາກພື້ນ, ລວມມີລີບັງ. ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ທຳນຽບຂາວ, ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຖືວ່າ ທ່ານຍັງເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ວິທີການທາງການທູດກັບ ອີຣານ ແມ່ນ “ອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້”, ເຖິງວ່າຍັງກ່າວຫາ ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຕເຮຣານ ປ່ຽນແປງຫຼັກໝັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຕາມທ່ານ Trump ແລ້ວ, ຝ່າຍອາເມລິກາ ໄດ້ມີຄວາມຫວັງຕໍ່ເລື່ອງ ອີຣານ ເຫນດີ ມອບສົ່ງ unranium ທີ່ເສີມແລ້ວ ແຕ່ສິ່ງນັ້ນພັດບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ເອີ້ນຂໍ້ສະເໜີສັນຕິພາບສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງ ອີຣານ ແມ່ນ ”ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊິງ, ພາຍຫຼັງອ່ານຄຳຕິຊົມຈາກຝ່າຍ ເຕເຮຣານ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)