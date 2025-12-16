ຂ່າວສານ
ການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກປີ 2025 ຄາດວ່າບັນລຸວົງເງິນກວ່າ 920 ຕື້ USD
ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ມາດຕະການເຕີບໂຕນຳເຂົ້າສົ່ງອອກສູງ ແລະ ຍືນຍົງ” ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງຫາຍ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ກ່ຽວກັບດ້ານໂຄງປະກອບ, ພວກເຮົາກໍມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເມື່ອ 85% ປະເພດສິນຄ້າສົ່ງອອກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນກຸ່ມສິນຄ້າກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳ. ຫວນຄືນໄລຍະກ່ອນປີ 1995, ປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍແລ້ວ, ເມື່ອກຸ່ມເຊື້ອເພີງ, ແຮ່່ທາດ ພຽງແຕ່ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ແລະ ກຸ່ມສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳ ມີອັດຕາສົ່ງອອກໃຫຍ່ສຸດ. ກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ, ເຖິງ 90% ບັນດາປະເພດສິນຄ້ານຳເຂົ້າໃນສະພາບເປັນວັດຖຸດິບ, ວັດສະດຸສຳຮອງເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ ກໍຄືການສົ່ງອອກ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອ ຈຶ່ງແມ່ນບັນດາປະເພດສິນຄ້າຮັບໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ”.