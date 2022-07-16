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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບລະຫວ່າງທະຫານຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຂັ້ນທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງປີ 2022.

ກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຂັ້ນທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງປີ 2022.

    

ກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ ແລະ ຄຳມ່ວນ ຢູ່ເຂດດ່ານຊາຍແດນຈາລໍ

ວັນທີ 14 – 15 ກໍລະກົດ, ຢູ່ເຂດດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຈາລໍ, ແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ ແລະ ກຸ້ມບ້ານ ລັງຄັ່ງ, ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສປປ ລາວ, ກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຂັ້ນທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງປີ 2022, ລາຍການໄດ້ປະກອບສ່ວນແຜ່ຂະຫຍາຍການພົວພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ; ໃນນັ້ນມີສອງແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ - ຄຳມ່ວນ. ປະຊາຊົນ ແລະ ກຳລັງປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ 2 ຝ່າຍ; ກຳລັງປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ 2 ແຂວງຍາມໃດກໍ່ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບລະຫວ່າງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ກ໋ວາງບິ່ງ - ຄຳມ່ວນ.

        ແລະກໍ່ໃນລາຍການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນແຂວງ ກ໋ວາງບິ່ງ ໄດ້ສົມທົບກັບກຳລັງຕຳຫຼວດ, ການທະຫານແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເປີດສະຫຼອງ, ມອບຮັບກິດຈະກຳ “ແສງສະຫວ່າງເຂດຊາຍແດນ” ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນບ້ານ ນາຈັດ, ກຸ້ມບ້ານ ທົ່ງຄາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WHO ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

WHO ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ WHO; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຫ້ອງການ WHO ປະຈຳທິດຕາເວັນຕົກມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລະ ຫ້ອງການ WHO ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະລິນຍາເອກ Takeshi Kasai ສືບຕໍ່ຕີລາຄາສະພາບໂລກລະບາດຢ່າງທັນການ.
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