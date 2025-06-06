Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການຮ່ວມມືວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຖືວ່າ ຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ພິເສດແມ່ນການຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ.
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ)

ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາສະຫະສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດກະສິກຳ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໂດ້ດຶກຢຸຍ ນຳໜ້າໄດ້ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ເມືອງເອກ Columbus, ລັດ Ohio, ປະເທດ ອາເມລິກາ ແຕ່ວັນທີ 01 – 07 ມິຖຸນາ. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳລັດ Ohio, Brian Baldridge ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂດ້ດຶກຢຸຍ.

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - Ohio, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຖືວ່າ ຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ພິເສດແມ່ນການຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ. ພິເສດ, ບັນດາຝ່າຍກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MoU) ກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບຫົວອາຫານລ້ຽງສັດຈາກ Ohio, ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າຂຶ້ນເຖິງກວ່າ 600 ລ້ານ USD. ມີວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄູ່ຮ່ວມມື Ohio ເພື່ອຊຸກຍູ້ການນຳເຂົ້າບັນດາຜະລິດຕະພັນຄື: ໄມ້ວັດຖຸດິບ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຊີ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້​ແຮງ​ກ່​ວາ​ອີກການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ-ກູ​ບາ

ຍູ້​ແຮງ​ກ່​ວາ​ອີກການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ-ກູ​ບາ

ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ກູບາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top