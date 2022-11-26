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ຂ່າວສານ

ການພົບປະເຈລະຈາດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ

ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມຄື ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຮັກສາກົນໄກເຈລະຈານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນດາກົນໄກປຶກສາຫາລືທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍ...
  ການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພະຈິກ, ທີ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທາງການ ແລະ ການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານ Richard Donald Marles, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອົດສະຕາລີ.

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຕີລາຄາສະພາບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບການພົວພັນຂອງສອງປະເທດໃນໄລຍະແຫ່ງການພັດທະນາໃໝ່. ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມຄື ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຮັກສາກົນໄກເຈລະຈານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນດາກົນໄກປຶກສາຫາລືທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງ; ເສນາຮັກ, ຮ່ວມມືການທະຫານ, ເຫຼົ່າຮົບ, ເຫຼົ່າທັບ; ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມຢ່າງມີປະສິດທິດຜົນ; ຄົ້ນຄ້ວາຄວາມສາມາດເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ ອົດສະຕາລີ ໜູນຊ່ວຍຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງສູນຝຶກແອບຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ; ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າບັນດາຕຳແໜ່ງຂັ້ນສູງຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ທ່ານ ໂງວັນຕວັນ, ຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
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