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ຂ່າວສານ

ການປະທະກັນລະຫວ່າງ Hamas - ອິດສະຣາແອັນ: ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີດວິດເພີ່ມຂຶ້ນ

ເຫດບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນຖືກກຸ່ມຜູ້ພວມເດີນທາງອົບພະຍົບຈາກເຂດພາກເໜືອ ກາຊາ ໄປທາງທິດໃຕ້ ຕາມຄໍາສະເໜີຂອງກອງທັບ ອິດສະລາແອັນ.
ລົດຖັງຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດ ກາຊາ (ພາບ: Reuters)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ຕຸລາ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ປາແລັດສະຕິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບຕື່ມອີກເກືອບ 2.000 ຄົນໃນບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ປືນໃຫຍ່ຫຼ້າສຸດຂອງກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ເຂົ້າໃສ່ເຂດ ກາຊາ. ໃນນັ້ນ, ມີເຫດບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນຖືກກຸ່ມຜູ້ພວມເດີນທາງອົບພະຍົບຈາກເຂດພາກເໜືອ ກາຊາ ໄປທາງທິດໃຕ້ ຕາມຄໍາສະເໜີຂອງກອງທັບ ອິດສະລາແອັນ, ເຮັດໃຫ້ຢ່າງຫນ້ອຍມີ 70 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທັງໝົດລ້ວນແມ່ນສາມັນຊົນ, ໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ. ນັບແຕ່ເວລາເລີ່ມດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ເຂົ້າໃສ່ເຂດ ກາຊາ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 07 ຕຸລາ ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນຂຶ້ນເຖິງເກືອບ 10.000 ຄົນ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ການປະທະກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍເຂດຕົວເມືອງຢູ່ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງ ປາແລດສະຕິນ ກັບກຳລັງທະຫານ ອິດສະຣາແອັນ, ເຮັດໃຫ້ມີຊາວ ປາແລດສະຕິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ປະມານ 300 ຄົນຖືກບາດເຈັບໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ດຳ​ເນີນ​ການ​ຝືກ​ຊ້ອມໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ດຳ​ເນີນ​ການ​ຝືກ​ຊ້ອມໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ການຝືກຊ້ອມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳລັງປະສົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວຝືກຊ້ອມໂດຍກົງ ແລະ ປຶກສາຫາລືໂຕະມົນກ່ຽວກັບວຽກງານໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນຕາມມາຈາກໄພທຳມະຊາດ.
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