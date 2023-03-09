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ຂ່າວສານ

ການນຳບັນດາປະເທດສົ່ງໂທລະເລກ, ສານອວຍພອນເຖິງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ

ກະສັດບຣູໄນ Darussalam Haji Hassanal Bolkiah ຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອເຮັດການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າ.
  (ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ເລືອກຕັ້ງທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ ແລະ ສານມາອວຍພອນເຖິງທ່ານ.

ໃນສານອວຍພອນ, ກະສັດບຣູໄນ Darussalam Haji Hassanal Bolkiah ຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອເຮັດການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າໃນຂອບເຂດ 2 ຝ່າຍ ກໍຄືດ້ວຍຖານະເປັນຄູ່ຮ່ວມມືໃກ້ຊິດໃນ ອາຊຽນ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ Halimah Yacob ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ 2 ປະເທດຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄື: ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການຊື້ຂາຍໃບຢັ້ງຢືນປ່ອຍດີໂອຊິນກາກບອນ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດກວ່າເກົ່າ.

ໃນສານອວຍພອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ຢືນຢັນວ່າ, ເຊີຊູນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີບັນດາປະເທດ ເບລາຣຸດ, ບັງກະລາເທດ, ປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ Nicaragua, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ… ກໍໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນເຖິງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ 3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ +3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ໄດ້ແບ່ງປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
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