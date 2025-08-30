Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ກະ​ຊວງ​ຕຳຫຼວດ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ໃນ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ແລະ ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ

ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີພະນັກງານ, ນັກຮົບເກືອບ 1.300 ສະຫາຍ ແລະ 100 ຍານພາຫະນະສະເພາະກິດ.
ພິທີຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ແກ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ (ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ບາດິ່ງ (ຮ່າໂນ້ຍ), ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວດຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນພິທີສະເຫຼີມະສະຫຼອງ ແລະ ເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ ວັນໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມທີ 2 ກັນຍາ ຄົບຮອບ 80 ປີ.

ທ່ານພົນໂທ ຟ້າມເຖຕຸ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພິທີສະເຫຼີມະສະຫຼອງ ແລະ ເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ ວັນໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມທີ 2 ກັນຍາ ຄົບຮອບ 80 ປີ ແມ່ນເຫດການການເມືອງ - ປະຫວັດສາດທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສາມປີຜ່ານມາ, ດັ່ງນັ້ນ ວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ລະດັບສູງສຸດ, ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດການຜິດພາດໃດໆຢ່າງເດັດຂາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

