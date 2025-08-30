ຂ່າວສານ
ກະຊວງຕຳຫຼວດຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ບາດິ່ງ (ຮ່າໂນ້ຍ), ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວດຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນພິທີສະເຫຼີມະສະຫຼອງ ແລະ ເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ ວັນໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມທີ 2 ກັນຍາ ຄົບຮອບ 80 ປີ.
ທ່ານພົນໂທ ຟ້າມເຖຕຸ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພິທີສະເຫຼີມະສະຫຼອງ ແລະ ເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ ວັນໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມທີ 2 ກັນຍາ ຄົບຮອບ 80 ປີ ແມ່ນເຫດການການເມືອງ - ປະຫວັດສາດທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສາມປີຜ່ານມາ, ດັ່ງນັ້ນ ວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ລະດັບສູງສຸດ, ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດການຜິດພາດໃດໆຢ່າງເດັດຂາດ.
ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີພະນັກງານ, ນັກຮົບເກືອບ 1.300 ສະຫາຍ ແລະ 100 ຍານພາຫະນະສະເພາະກິດ.