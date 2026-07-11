ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ APEC ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ 2026 ຈະດຳເນີນຢູ່ ເຈິ້ງຢູ, ຈີນ 11/07/2026 ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ແລະ ປັນຍາປະດິດປີ 2026 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດຢູ່ ເຈິ້ງຢູ, ແຂວງ ຊື້ຈວນ, ຈີນ. ກອງປະຊຸມເພື່ອທົບທວນຄືນວຽກງານການກໍ່ສ້າງສູນສື່ມວນຊົນສາກົນ (IMC) ສຳລັບສັບປະດາຂັ້ນສູງ APEC 2027. ພາບ: VNA ະຊຸມມີຫົວຂໍ້ “ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ແລະ ປັນຍາປະດິດມອບສິດໃຫ້ປະຊາຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ”, ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ. ຕາມກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈີນແລ້ວ, ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ສະມາຊິກຈະສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ແລະ ປັນຍາປະດິດ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການແພດ, ການສຶກສາ, ຄົມມະນາຄົມ, ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ຜ່ານນັ້ນເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການແບ່ງປັນບັນດາໝາກຜົນຂອງປັນຍາປະດິດໃນວົງກວ້າງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາປັນຍາປະດິດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. (ແຫຼ໋ງຄັດຈາກ VOV)