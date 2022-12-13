ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາວັດທະນະທຳປີ 2022
ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ” ກອງປະຊຸມສຳມະນາວັດທະນະທຳປີ 2022 ໂດຍກຳມາທິການວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຂວງບັກນິງ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ທັນວາຢູ່ແຂວງບັກນິງ. ກອງປະຊຸມລວມມີ 2 ວາລະປະຊຸມດ້ວຍ 3 ກຸ່ມເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຄື: ລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງ ພັດທະນາວັດທະນະທຳ. ທ່ານຫງວຽນດັກວິງ, ຫົວໜ້າ ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ແຫຼ່ງກຳລັງຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງແຫຼ່ງກຳລັງມະນຸດ. ແຫຼ່ງກຳລັງການເງິນອາດຈະເອົາມາຈາກແຫຼ່ງນີ້. ກ່ອນອື່ນພວກເຮົາເວົ້າເຖິງແຫຼ່ງງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງຫັນເປັນຂອງສັງຄົມ, ຈາກບັນດາວິສາຫະກິດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງວົງຄະນະຍາດ, ຂອງ ປຊຊ. ສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງທະລຸລ່ວງ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດີກ່ວາ ເພື່ອພັດທະນາວັດທະນະທຳ.