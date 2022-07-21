ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ຳຮຽນ, ຊາບຊຶມມະຕິສູກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເທື່ອທີ 5, ຊຸດທີ XIII
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີທ່ານ: ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ທ່ານຍາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ປັບປຸງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ສ້າງກຳລັງໜູນນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງ”; “ກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, ຊົນນະບົດ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045”; ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນເສດຖະກິດລວມໝູ່ໃນໄລຍະໃໝ່” “ເພີ່ມທະວີການປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງພັກຂັ້ນຮາກຖານ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຖັນແຖວສະມາຊິກພັກໃນໄລຍະໃໝ່” ໂດຍບັນດາການນຳພັກ ແລະ ລັດ ເຜີຍແຜ່ໂດຍກົງ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ແທນກຳໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຕິດແທດກັບເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽນດນາມ ຊຸດທີ XIII.