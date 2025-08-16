Báo Ảnh Việt Nam

ກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ

ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຄະນະພະນັກງານນັກຮົບກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ໃນປີນີ້ ທີ່ກອງທັບ ລາວ ໄດ້ສົ່ງຄະນະພະນັກງານ, ນັກຮົບມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງບັນດາວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ກ້ອນກຳລັງເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ ກ່ອນເດີນທາງໄປ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)

ໃນຈຳນວນພະນັກງານ, ນັກຮົບກວ່າ 100 ສະຫາຍ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກ້ອນກຳລັງເດີນຂະບວນສວນສະໜາມຂອງກອງທັບລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ມີນັກຮົບຫຼາຍຄົນເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະຟາດຊິດ ຄົບຮອດ 80 ປີ ຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ. ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ກົງທອງ ສຸຂະວົງ ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ,  ນັກຮົບໃນກົມກອງລ້ວນແຕ່ຮູ້ສຶກດີໃຈ, ມີຄວາມເປັນກຽດເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ກ້ອນກຳລັງຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດສຳຄັນນີ້”.

ເລື່ອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນທຸກດ້ານ ການເມືອງ, ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ, ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໝັ້ນຄົງທະນົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ຍຸດ​ທະ​ສາດປາຍ​ແຫຼມ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື MLC ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ 3 ຍຸດ​ທະ​ສາດປາຍ​ແຫຼມ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື MLC ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ກອງປະຊຸມ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດສະມາຊິກ MLC, ລວມມີ: ໄທ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
