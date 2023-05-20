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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ໄຂຂຶ້ນຢູ່ Hiroshima, ຍີ່ປຸ່ນ

ດ້ວຍຖານະເປັນປະເທດປະທານ G7 ປີ 2023, ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕົກລົງເລືອກເອົາ ນະຄອນ Hiroshima ເປັນປ່ອນພົບປະຂອງການນຳ G7 ແນໃສ່ສົ່ງສານກ່ຽວກັບໂລກປອດອາວຸດນິວເຄຼຍ.
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕົກລົງເລືອກເອົາ ນະຄອນ Hiroshima ເປັນປ່ອນພົບປະຂອງການນຳ G7 (ພາບ: AFP)

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີກຸ່ມ 7 ພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳພັດທະນາແຖວໜ້າໂລກ (G7) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ Hiroshima, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ.

        ດ້ວຍຖານະເປັນປະເທດປະທານ G7 ປີ 2023, ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕົກລົງເລືອກເອົາ ນະຄອນ Hiroshima ເປັນປ່ອນພົບປະຂອງການນຳ G7 ແນໃສ່ສົ່ງສານກ່ຽວກັບໂລກປອດອາວຸດນິວເຄຼຍ. ຈຳກັດລະດັບຜົນສະທ້ອນຂອງ ຈີນ, ຄວບຄຸມການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ແມ່ນ 2 ໃນບັນດາຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ເຊິ່ງໄດ້ນຳມາປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ຄັ້ງນີ້.

        ນອກນັ້ນ, ຄາດວ່າ ບັນດາການນຳ G7 ຈະປຶກສາຫລືບັນດາບັນຫາຮ້ອນເຮັ່ງໃນທົ່ວໂລກ, ຄື: ເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາປະດິດ, ເງິນເອເລັກໂຕນິກ, ຕີລາຄາຄືນລະບົບສະໜອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ພະລັງງານສະອາດ. ພິເສດ, ປີ 2023 ປະເທດເຈົ້າພາບ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເຊີນບັນດາການນຳ ອົດສະຕາລີ, ບຣາຊິນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເຍເຊຍ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຫວຽດນາມ… ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ມາຮອດ Hiroshima ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ມາຮອດ Hiroshima ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນລາຍການໄປປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາວາລະປຶກສາຫາລື, ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນໃນຫຼາຍບັນຫາ.
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