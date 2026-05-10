ປະຕິບັດມະຕິສະບັບເລກທີ 72-NQ/TW ລົງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2025 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບບາງວິທີການແກ້ໄຂ ແບບບຸກທະລຸ, ເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຍົກສູງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ; ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2026, ຢູ່ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮງໝໍ ຫຼາຍຂະແໜງ ດຶກຢາງ ໄດ້ສົມທົບກັບ ສະມາຄົມຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາພະຍາດເບົາຫວານ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕາແສງ ຫວຽດຮຶງ (ຮ່າໂນ້ຍ) ຈັດໂຄງການ ເພື່ອຊຸມຊົນ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”.
ໂຄງການເພື່ອຊຸມຊົນ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກິດຈະກຳກິລາ ທຳມະດາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນການຮຽກຮ້ອງຢ່າງແຮງ
ກ່ຽວກັບການສ້າງແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດທີ່ປອດໄສ, ເປັນເຈົ້າການ ໃນການປ້ອງກັນ ບັນດາພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່
ເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ. ໃນສະພາບການ ທີ່ຈັງຫວະຊີວິດທັນສະໄໝທີ່ມີຄວາມຟ້າວຟັ່ງ,
ການສະລະເວລາ ເພື່ອຍ່າງອອກກຳລັງກາຍໃນແຕ່ລະວັນ
ແມ່ນຢາທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດ ເພື່ອປົກປ້ອງລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເພີ່ມທະວີພູມຕ້ານທານ.
ການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງ ບັນດາຮາກຖານ ການແພດ ແລະ
ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ຕາແສງ ຫວຽດຮຶງ ໄດ້ສ້າງສະຖານທີ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ,
ຊ່ວຍໃຫ້ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ທາງການແພດທີ່ເລິກເຊິ່ງ
ແລະ ບັນດາການບໍລິການກວດສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ຢູ່ຮາກຖານໂດຍກົງ.
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ຜ່ານໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ ຢາກແຜ່ຂະຫຍາຍ ສານທີ່ວ່າ: ແຕ່ລະກ້າວຕີນໃນມື້ນີ້ ແມ່ນດິນຈີ່ແຕ່ລະກ້ອນ ທີ່ສ້າງພື້ນຖານສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ. ຮອຍຍິ້ມ ທີ່ເບີກບານມ່ວນຊື່ນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ
ເມື່ອໄດ້ຮັບການ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງການແພດ ຫຼື ການຕອບສະໜອງ ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ຂອງບັນດາຊາວໜຸ່ມ
ໃນຂະບວນການຍ່າງ ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງ ພະລັງແຫ່ງການແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ ຂອງ ມະຕິສະບັບເລກທີ
72-NQ/TW ໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ ຕົວຈິງ. ນີ້ແມ່ນປະຖົມມະໄຈທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ບັນດາ ຮູບແບບການເບິ່ງແຍງດູແລ
ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໄປທົ່ວປະເທດ, ມຸ່ງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍສ້າງ
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດ ແລະ
ກຽມພ້ອມສຳລັບບັນດາໂອກາດໃໝ່ໆ.
ຢູ່ທີ່ໂຄງການ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແທກຄວາມດັນເລືອດ, ກວດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ... ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ຢູ່ທີ່ໂຄງການ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແທກຄວາມດັນເລືອດ, ກວດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ... ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ຢູ່ທີ່ໂຄງການ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແທກຄວາມດັນເລືອດ, ກວດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ... ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ຢູ່ທີ່ໂຄງການ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແທກຄວາມດັນເລືອດ, ກວດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ... ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ປະຕິບັດໂດຍ: VNP/VNA