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ກິລາ

ໂຄງການເພື່ອຊຸມຊົນ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”

ປະຕິບັດມະຕິສະບັບເລກທີ 72-NQ/TW ລົງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2025 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບບາງວິທີການແກ້ໄຂ ແບບບຸກທະລຸ, ເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຍົກສູງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ; ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2026, ຢູ່ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮງໝໍ ຫຼາຍຂະແໜງ ດຶກຢາງ ໄດ້ສົມທົບກັບ ສະມາຄົມຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາພະຍາດເບົາຫວານ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕາແສງ ຫວຽດຮຶງ (ຮ່າໂນ້ຍ) ຈັດໂຄງການ ເພື່ອຊຸມຊົນ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”.

ໂຄງການເພື່ອຊຸມຊົນ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນກິດຈະກຳກິລາ ທຳມະດາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນການຮຽກຮ້ອງຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບການສ້າງແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດທີ່ປອດໄສ, ເປັນເຈົ້າການ ໃນການປ້ອງກັນ ບັນດາພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ ເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ. ໃນສະພາບການ ທີ່ຈັງຫວະຊີວິດທັນສະໄໝທີ່ມີຄວາມຟ້າວຟັ່ງ, ການສະລະເວລາ ເພື່ອຍ່າງອອກກຳລັງກາຍໃນແຕ່ລະວັນ ແມ່ນຢາທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດ ເພື່ອປົກປ້ອງລະບົບຫົວໃຈ ແລະ ເພີ່ມທະວີພູມຕ້ານທານ. ການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງ ບັນດາຮາກຖານ ການແພດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ຕາແສງ ຫວຽດຮຶງ ໄດ້ສ້າງສະຖານທີ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ຊ່ວຍໃຫ້ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ທາງການແພດທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ບັນດາການບໍລິການກວດສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ຢູ່ຮາກຖານໂດຍກົງ.

ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ບັນດາຜູ້ແທນ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໂຄງການ “ໜຶ່ງພັນບາດກ້າວ - ລ້ານຫົວໃຈແຂງແຮງ”, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດ ເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກວ່າເກົ່າ. ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA

ຜ່ານໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຈັດຕັ້ງ ຢາກແຜ່ຂະຫຍາຍ ສານທີ່ວ່າ: ແຕ່ລະກ້າວຕີນໃນມື້ນີ້ ແມ່ນດິນຈີ່ແຕ່ລະກ້ອນ ທີ່ສ້າງພື້ນຖານສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ. ຮອຍຍິ້ມ ທີ່ເບີກບານມ່ວນຊື່ນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ ເມື່ອໄດ້ຮັບການ ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງການແພດ ຫຼື ການຕອບສະໜອງ ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ຂອງບັນດາຊາວໜຸ່ມ ໃນຂະບວນການຍ່າງ ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງ ພະລັງແຫ່ງການແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ ຂອງ ມະຕິສະບັບເລກທີ 72-NQ/TW ໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ ຕົວຈິງ. ນີ້ແມ່ນປະຖົມມະໄຈທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ບັນດາ ຮູບແບບການເບິ່ງແຍງດູແລ ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໄປທົ່ວປະເທດ, ມຸ່ງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍສ້າງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງຊີວິດ ແລະ ກຽມພ້ອມສຳລັບບັນດາໂອກາດໃໝ່ໆ.

ຢູ່ທີ່ໂຄງການ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແທກຄວາມດັນເລືອດ, ກວດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ... ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ຢູ່ທີ່ໂຄງການ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແທກຄວາມດັນເລືອດ, ກວດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ... ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ຢູ່ທີ່ໂຄງການ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແທກຄວາມດັນເລືອດ, ກວດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ... ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA
ຢູ່ທີ່ໂຄງການ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແທກຄວາມດັນເລືອດ, ກວດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ... ພາບ: ມິນກວຽດ - VNA

ປະຕິບັດໂດຍ: VNP/VNA

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ຄຶກຄື້ນງານແຂ່ງຂັນລົດຖີບ ແລະ ໂຣນເລີ (Roller) ສະຫຼອງລະດູບານໃໝ່ - ຊົມເຊີຍພັກ ປີ 2026

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ຄຶກຄື້ນງານແຂ່ງຂັນລົດຖີບ ແລະ ໂຣນເລີ (Roller) ສະຫຼອງລະດູບານໃໝ່ - ຊົມເຊີຍພັກ ປີ 2026

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 96 ປີ (3/2/1930 - 3/2/2026) ແລະ ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ປີມະເມຍ 2026, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1/2/2026, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພັນກິລາລົດຖີບນະຄອນ ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນລົດຖີບ ແລະ ໂຣນເລີ (Roller) ສະຫຼອງລະດູບານໃໝ່ - ຊົມເຊີຍພັກ ປີ 2026.
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