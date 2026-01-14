Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ກິລາ

ແຟນບານດີໃຈຢ່າງຄຶກຄື້ນ ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ AFC U23 Asian Cup

ດ້ວຍໄຊຊະນະ 3 ນັດລວດ ແລະ ເກັບໄດ້ 9 ຄະແນນເຕັມ ຈາກການເອົາຊະນະ ຈໍແດນ (2-0), ກຽກກີສະຖານ (2-1) ແລະ ເຈົ້າພາບ ຊາອຸດິດ ອາຣັບບີ (1-0), ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈດ້ວຍການຄວ້າອັນດັບ 1 ຂອງຕາຕະລາງ ໃນກຸ່ມທີ່ຖືກຂະໜານນາມວ່າເປັນ "ກຸ່ມແຫ່ງຄວາມຕາຍ".
ກອງກາງ U23 ຫວຽດນາມ ຂວັດວັນຄາງ (ເບີ 11) ສະແດງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການຄອງບານ.

ແຟນບານເຕະຫວຽດນາມ ມີຄວາມດີອົກດີໃຈຢ່າງຍິ່ງ ຫຼັງຈາກທີມ U23 ສ້າງຜົນງານໄດ້ຢ່າງດີຢ້ຽມໃນກຸ່ມ A ເພື່ອຈອງປີ້ເຂົ້າຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນ AFC U23 Asian Cup 2026.

ກອງຫຼັງ ຮ່ຽວມິນ ຍິງປະຕູໃຫ້ U23 ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນນຳ 2-0

ເຖິງວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນດ້ວຍການເປັນທີມທີ່ຖືກປະເມີນວ່າຕ່ຳທີ່ສຸດໃນກຸ່ມ, ແຕ່ບັນດານັກເຕະໜຸ່ມຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອົດທົນ, ຄວາມເຢືອກເຢັນ ແລະ ຈິດໃຈການຕໍ່ສູ້ທີ່ດີຢ້ຽມ. ບວກກັບໂຊກຊ່ວຍເລັກນ້ອຍ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດເອົາຊະນະຄູ່ຕໍ່ສູ້ທີ່ມີຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ເຕັກນິກ.

ຜູ້ຮັກສາປະຕູ U23 ຫວຽດນາມ ຈຸງກຽນ ໃນຂະນະກຳລັງປ້ອງກັນປະຕູ.

ໃນນັດຕັດສິນຂອງກຸ່ມ A ໃນຕອນແລງວັນທີ 12 ມັງກອນ, ທີມ U23 ຫວຽດນາມ ສາມາດເອົາຊະນະ ຊາອຸດິດ ອາຣັບບີ ໄປໄດ້ 1-0. ປະຕູດຽວຈາກ ຫງວຽນດິ່ງບັກ ໃນນາທີ 64 ເປັນລູກຕັດສິນ, ເຮັດໃຫ້ທີມສ້າງສະຖິຕິທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຮອບແບ່ງກຸ່ມ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ 7 ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຈໍແດນ ເອົາຊະນະ ກຽກກີສະຖານ 1-0 ແລະ ໄດ້ອັນດັບ 2 ຂອງກຸ່ມ ດ້ວຍຄະແນນ 6 ຄະແນນ.

U23 ຫວຽດນາມ ເອົາຊະນະ U23 ກຽກກີສະຖານ 2-1 ເພື່ອຜ່ານເຂົ້າຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ ໃນຖານະທີມທຳອິດທີ່ຜ່ານຮອບຄັດເລືອກ.

ໃນຖານະແຊ້ມກຸ່ມ A, ຫວຽດນາມ ຈະຕ້ອງພົບກັບທີມອັນດັບ 2 ຂອງກຸ່ມ B ໃນຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ. ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຈະຖືກກຳນົດຫຼັງຈາກການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ UAE ແລະ ຊີຣີ ໃນເວລາ 23:30 ຂອງວັນທີ 13 ມັງກອນ.

ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄຊຊະນະ 3 ນັດລວດ ແລະ ເກັບໄດ້ 9 ຄະແນນເຕັມ ໃນຮອບຄັດເລືອກ AFC U23 Asian Cup 2026

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ປະທານສະຫະພັນບານເຕະ ຫວຽດນາມ (VFF) ທ່ານ ເຈິ່ນກວກຕວນ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທີມ ຫຼັງຈາກເອົາຊະນະ ກຽກກີສະຖານ 2-1 ໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ. ທ່ານໄດ້ຍ້ອງຍໍຈິດໃຈການຕໍ່ສູ້ຂອງທີມ ແລະ ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳ VFF ໄດ້ມອບເງິນ ລາງວັນໃຫ້ຄູຝຶກ Kim Sang Sik ແລະ ນັກເຕະ ຈຳນວນ 600 ລ້ານດົງ (ປະມານ 22,800 USD).

U23 ຫວຽດນາມ ສະແດງຜົນງານໄດ້ຢ່າງແຂງແຮງໃນນັດເປີດສະໜາມ.

ຫຼັງຈາກໄຊຊະນະໃນນັດເປີດສະໜາມກັບ ຈໍແດນ 2-0, VFF ກໍໄດ້ມອບເງິນລາງວັນໃຫ້ທີມ 500 ລ້ານດົງ.

ໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ່ານເພີ່ມ

Top