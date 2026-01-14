ກິລາ
ແຟນບານດີໃຈຢ່າງຄຶກຄື້ນ ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ AFC U23 Asian Cup
ດ້ວຍໄຊຊະນະ 3 ນັດລວດ ແລະ ເກັບໄດ້ 9 ຄະແນນເຕັມ ຈາກການເອົາຊະນະ ຈໍແດນ (2-0), ກຽກກີສະຖານ (2-1) ແລະ ເຈົ້າພາບ ຊາອຸດິດ ອາຣັບບີ (1-0), ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈດ້ວຍການຄວ້າອັນດັບ 1 ຂອງຕາຕະລາງ ໃນກຸ່ມທີ່ຖືກຂະໜານນາມວ່າເປັນ "ກຸ່ມແຫ່ງຄວາມຕາຍ".
ແຟນບານເຕະຫວຽດນາມ ມີຄວາມດີອົກດີໃຈຢ່າງຍິ່ງ ຫຼັງຈາກທີມ U23 ສ້າງຜົນງານໄດ້ຢ່າງດີຢ້ຽມໃນກຸ່ມ A ເພື່ອຈອງປີ້ເຂົ້າຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍຂອງການແຂ່ງຂັນ AFC U23 Asian Cup 2026.
ເຖິງວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນການແຂ່ງຂັນດ້ວຍການເປັນທີມທີ່ຖືກປະເມີນວ່າຕ່ຳທີ່ສຸດໃນກຸ່ມ, ແຕ່ບັນດານັກເຕະໜຸ່ມຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອົດທົນ, ຄວາມເຢືອກເຢັນ ແລະ ຈິດໃຈການຕໍ່ສູ້ທີ່ດີຢ້ຽມ. ບວກກັບໂຊກຊ່ວຍເລັກນ້ອຍ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດເອົາຊະນະຄູ່ຕໍ່ສູ້ທີ່ມີຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ເຕັກນິກ.
ໃນນັດຕັດສິນຂອງກຸ່ມ A ໃນຕອນແລງວັນທີ 12 ມັງກອນ, ທີມ U23 ຫວຽດນາມ ສາມາດເອົາຊະນະ ຊາອຸດິດ ອາຣັບບີ ໄປໄດ້ 1-0. ປະຕູດຽວຈາກ ຫງວຽນດິ່ງບັກ ໃນນາທີ 64 ເປັນລູກຕັດສິນ, ເຮັດໃຫ້ທີມສ້າງສະຖິຕິທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຮອບແບ່ງກຸ່ມ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ 7 ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຈໍແດນ ເອົາຊະນະ ກຽກກີສະຖານ 1-0 ແລະ ໄດ້ອັນດັບ 2 ຂອງກຸ່ມ ດ້ວຍຄະແນນ 6 ຄະແນນ.
ໃນຖານະແຊ້ມກຸ່ມ A, ຫວຽດນາມ ຈະຕ້ອງພົບກັບທີມອັນດັບ 2 ຂອງກຸ່ມ B ໃນຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ. ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຈະຖືກກຳນົດຫຼັງຈາກການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ UAE ແລະ ຊີຣີ ໃນເວລາ 23:30 ຂອງວັນທີ 13 ມັງກອນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ປະທານສະຫະພັນບານເຕະ ຫວຽດນາມ (VFF) ທ່ານ ເຈິ່ນກວກຕວນ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທີມ ຫຼັງຈາກເອົາຊະນະ ກຽກກີສະຖານ 2-1 ໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ. ທ່ານໄດ້ຍ້ອງຍໍຈິດໃຈການຕໍ່ສູ້ຂອງທີມ ແລະ ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳ VFF ໄດ້ມອບເງິນ ລາງວັນໃຫ້ຄູຝຶກ Kim Sang Sik ແລະ ນັກເຕະ ຈຳນວນ 600 ລ້ານດົງ (ປະມານ 22,800 USD).
ຫຼັງຈາກໄຊຊະນະໃນນັດເປີດສະໜາມກັບ ຈໍແດນ 2-0, VFF ກໍໄດ້ມອບເງິນລາງວັນໃຫ້ທີມ 500 ລ້ານດົງ.