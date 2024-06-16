ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ
ປູກໝາກກ້ວຍເພື່ອສົ່ງອອກຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ
ໃນຍຸດທະສາດປັບໂຄງສ້າງ ຂະແໜງກະສິກຳ ມຸ່ງໄປເຖິງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ຊອກຫາບັນດາພືດໃໝ່ທີ່ມີມູນຄ່າເສດຖະກິດສູງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກຸ່ມຜະລິດຕະພັນກະເສດສົ່ງອອກຫຼັກ ໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບແບບ, ແຂວງ ຢາລາຍ ໄດ້ທໍາການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາແນວພັນ ກ້ວຍງ້າວ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກອາເມລິກາໃຕ້ ເຂົ້າມາປູກ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດໂດຍໄວກັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍແຫ່ງ.
ຕາມຂໍ້ມູນຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແຂວງ ຢາລາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ກະສິກຳກວ່າ 845.000 ເຮັກຕາ ເໝາະກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຫຼາຍປະເພດທີ່ມີມູນຄ່າເສດຖະກິດສູງ ທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນກະເສດຕົ້ນຕໍຂອງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຈຸດສຸມທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດານັກລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວແຂວງ ຢາລາຍ ໄດ້ດຶງດູດ 50 ໂຄງການປູກຝັງ ໃນເນື້ອທີ່ກວ່າ 8.500 ເຮັກຕາ, ຍອດຈຳນວນເງິນ ລົງທຶນກວ່າ 10.000 ຕື້ດົ່ງ; ໃນນັ້ນ, 29 ໂຄງການ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດ ຜ່ານນະໂຍບາຍການລົງທຶນ, 5 ໂຄງການ ຍັງລໍຖ້າການອະນຸມັດ ຜ່ານນະໂຍບາຍການລົງທຶນ, 4 ໂຄງການແມ່ນຢູ່ໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ຮຽກຮ້ອງການລົງທຶນ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ຈາກຜູ້ລົງທຶນ, 12 ໂຄງການແມ່ນຢູ່ໃນ ບັນຊີລາຍຊື່ຮຽກຮ້ອງ ການລົງທຶນ.
ປັດຈຸບັນ, ມີໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນສູງເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກະສິກຳສາກົນ ຮວ່າງແອັງ ຢາລາຍ, ໂຄງການປູກພືດສະໝູນໄພສົມທົບກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ ກິນໝາກ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ຢູ່ເມືອງ ດັກດວາ, ສູນແນວພັນພືດຄຸນນະພາບສູງ ຢູ່ເມືອງ ຈືປື, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໝາກໄມ້ Quicornac ຢູ່ນະຄອນ ໄປຼກູ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ສະບຽງອາຫານ ສົ່ງອອກ ດົ່ງຢາວ (Doveco ຢາລາຍ) ຢູ່ເມືອງ ມາງຢາງ...
ການເອົາຕົ້ນກ້ວຍເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ແນວພັນພືດສົ່ງອອກຫຼັກ ຖືເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນ ຂອງ ຢາລາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ຈາກຫຼາຍວິສາຫະກິດ, ລວມທັງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກະສິກໍາ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ຮຶງເຊີນ.
ທ່ານ ຫງວຽນກວາງແອັງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຮຶງເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົ້ນກ້ວຍເປັນພືດທີ່ເໝາະສົມກັບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ດິນຂອງ ຢາລາຍ. ກ່ອນນີ້ 10 ປີ, ບໍລິສັດ ຮຶງເຊີນ ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຢູ່ ກໍາປູເຈຍ. ແຕ່ການຂົນສົ່ງໝາກກ້ວຍໄປຍັງທ່າກຳປັ່ນ ເພື່ອສົ່ງອອກແມ່ນຢູ່ໄກເກີນໄປ, ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຈຶ່ງໄດ້ສຳຫຼວດ ແລະ ເຫັນວ່າ ຢາລາຍ ເປັນເຂດທີ່ ເໝາະສົມຫຼາຍ ໃນການປູກໝາກໄມ້ ຊະນິດນີ້.
ທ່ານ ກວາງແອັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີແຜນການຮ່ວມມືກັບຊາວກະສິກອນ ເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກ, ຄົບເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບ QR Code ສຳລັບເຂດປູກຝັງ ແລະ ພື້ນຖານຫຸ້ມຫໍ່ ເພື່ອສົ່ງອອກຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນຂະນະທີ່ດິນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂອງຊາວກະສິກອນ, ດັ່ງນັ້ນ ການຮ່ວມມືກັບຊາວກະສິກອນ ແມ່ນ ວິທີການເຮັດໃຫ້ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ”.
ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ, ບໍລິສັດ ຮຶງເຊີນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ຢູ່ເມືອງ ດັກດວາ, ແຂວງ ຢາລາຍ, ແມ່ນວິສາຫະກິດລົງທຶນປູກກ້ວຍ ມຸ່ງໄປເຖິງກະສິກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ບັນລຸມາດຖານ GlobalGAP, ຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານ ການສົ່ງອອກຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ປັດຈຸບັນ, ວິສາຫະກິດໄດ້ພັດທະນາເນື້ອທີ່ປູກກ້ວຍ ເພື່ອສົ່ງອອກ 400 ເຮັກຕາ ສົມທົບກັບການປູກພືດສະໝູນໄພ.
ເມື່ອເຫັນກັບຕາເຂດປູກກ້ວຍສົ່ງອອກຂອງບໍລິສັດ ຮຶງເຊີນ ຢູ່ເມືອງ ດັກດວາ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕົກຕະລຶງຕໍ່ທົ່ງນາ ປູກກ້ວຍຫຼາຍແຫ່ງທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ເທິງຜືນແຜ່ນດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຮາບພຽງ.
ທ່ານ ເລຮ່ວາງລິງ, ຜູ້ອຳນວຍການເຂດວັດຖຸດິບຂອງບໍລິສັດ ຮຶງເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບເນື້ອທີ່ປູກກ້ວຍແຫ່ງນີ້, ແຕ່ລະປີ, ບໍລິສັດສາມາດເກັບກູ້ໝາກກ້ວຍໄດ້ປະມານ 12.000 ໂຕນ, ດ້ວຍລາຍຮັບປະມານ 350-400 ຕື້ດົ່ງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ຄົນງານທ້ອງຖິ່ນ 800 ກວ່າຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍທີ່ພວມອາໄສໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາເຂດວັດຖຸດິບກ້ວຍຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງນີ້, ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນບໍລິສັດ ຮຶງເຊີນ ໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼາຍວິທີແກ້ໄຂດ້ານກະສິກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງເຊັ່ນ: ລົງທຶນກໍ່ສ້າງລະບົບຫົດນໍ້າ ກ້າວໜ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກ ປະເທດ ອິດສະຣາແອນ, ນຳໃຊ້ ໂດຣນ ເພື່ອສີດຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ສັງເກດ, ຕິດຕາມ ສະພາບສັດຕູພືດ ທໍາລາຍ ຕົ້ນກ້ວຍ, ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ລະບົບກະເຊົ້າໄມ້ ທົ່ວພື້ນ ທີ່ປູກເພື່ອຮັບໃຊ້ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງກ້ວຍຈາກ ຟາມ ໄປສູ່ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ...
ຍ້ອນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ຄຸນນະພາບກ້ວຍ ຂອງບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ, ຜະລິດຕະພັນໄດ້ມາດຕະຖານສົ່ງອອກໄປຍັງຫຼາຍປະເທດໃນໂລກເຊັ່ນ: ສປ ຈີນ, ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຕາເວັນອອກກາງ, ສິງກະໂປ... ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາຂອງຕົນ, ຮຶງເຊີນ ຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສູງເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ພ້ອມກັບການ ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ ແລະ ຂະໜາດການຜະລິດ ໃນແຂວງ ຢາລາຍໂດຍສະເພາະ ແລະ ບັນດາແຂວງຢູ່ ໄຕງວຽນ ເວົ້າລວມ.
ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, ນອກຈາກພືດທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຊື່ສຽງມາເປັນເວລາດົນນານຄື: ກາເຟ, ໝາກພິກໄທ, ຢາງພາລາ... ກ້ວຍຈະແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດສົ່ງອອກໃໝ່ ທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແຂວງ ຢາລາຍ.
- ບົດ ແລະ ພາບ: VNP/ແທງຮ່ວາ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ