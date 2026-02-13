ອາຊີບ ຫວຽດ
ບັນດາຍາກາດຄຶກຄື້ນໃນໂອກາດທ້າຍປີຢູ່ໝູ່ບ້ານເຮັດທູບ ບາວເອິນ
ໝູ່ບ້ານອາຊີບເຮັດທູບພື້ນເມືອງບ້ານ ບາວເອິນ ມີອາຍຸກວ່າ 50 ປີ ແລະ ໄດ້ຈົດຊື່ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບພື້ນເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ. ເຖິງວ່າໄດ້ຜະລິດຕະຫຼອດປີກໍ່ຕາມແຕ່ຮອດທ້າຍປີຍາມໃດກໍ່ແມ່ນເວລາຈຸດສຸມ, ບັນຍາກາດການຜະລິດທູບຂອງໝູ່ບ້ານພັດມີຄວາມຄຶກຄື້ນ, ຫ້າວຫັນກວ່າໝູ່, ລົດແຕ່ລະຖ້ຽວໄດ້ຂົນສົ່ງວັດຖຸດິບ, ຜະລິດຕະພັນໄປມາຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນ. ທ່ານ ເລຕຽນເລືອງ, ປະທານສະມາຄົມຕາແສງ ມາຍຟຸ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປະມານກາງເດືອນຕຸລາ, ປຊຊ ໃນໝູ່ບ້ານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງເຄື່ອງຈັກ, ເກັບຊື້ວັດຖຸດິບເພື່ອກະກຽມເຮັດທູບ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ ປຊຊ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກແຂວງຢ່າງພຽງພໍຄື: ກວາງຈີ້, ເງະອານ… ອາຊີບເຮັດທູບຢູ່ບ້ານ ບາວເອິນ ໄດ້ແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ ປຊຊ ຢູ່ທີ່ນີ້ ພ້ອມທັງຮັກສາມູນເຊື້ອອັນດີງາມທີ່ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້.
ເພື່ອເຮັດໄດ້ທູບທີ່ຫອມນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍຊ່າງໝູ່ບ້ານ ບາວເອິນ ຕ້ອງຄັດເລືອກວັດຖຸດິບຢ່າງລະອຽດລະອໍທີ່ສຸດ. ວັດຖຸດິບແມ່ນເອົາມາຈາກທຳມະຊາດທັງໝົດ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບ. ຈຸດພິເສດຂອງທູບຂອງໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ແມ່ນການປະສົມຂອງຢາສະໝຸນໄພກວ່າ 30 ຊະນິດ ແລະ ຢາງເອົາມາຈາກເປືອກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີກິ່ນຫອມອຸ່ນ, ຫວານ ແລະ ມີຄວາມໜຽວທີ່ເປັນທຳມະຊາດ. ຕີນທູບເຮັດຈາກໄມ້ໄຜ່ແຫຼມ, ຍ້ອມສີແດງແລ້ວເອົາໄປຕາກໃຫ້ແຫ້ງ. ອ້າຍ ນິງວັນລອງ, ຜູ້ທີ່ເຮັດທູບມາເປັນເວລາກວ່າ 30 ປີຢູ່ໝູ່ບ້ານ ບາວເອິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ອາຊີບເຮັດທູບຢູ່ນີ້ໄດ້ມີມູນເຊື້ອຜ່ານຫຼາຍລຸ້ນຄົນແລ້ວ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຜະລິດທູບເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການໃນຊີວິດດ້ານຈິດວິນຍານ. ເພື່ອເຮັດບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງ ລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນນັບແຕ່ຂອດເລືອກວັດຖຸດິບ, ບົດເປັນແປ້ງ, ການປະສົມ, ລີ້ງແປ້ງພັນທູບ ຕະຫຼອດຮອດການຕາກ ຫຼືອົບແຫ້ງ… ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບປອດສານພິດ, ປະສົມຢາສະໝູນໄພຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ທາດຫອມທີ່ເປັນທຳມະຊາດຢ່າງກົມກຽວ ເພື່ອສ້າງເປັນກິ່ນຫອມສະບາຍ.
ນາຍຊ່າງຕ້ອງເຮັດຫຼາຍຂັ້ນຕອນຄື: ປະສົມວັດຖຸດິບ, ລິ້ງແປ້ງພັນທູບ, ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ເພື່ອເຮັດເປັນທູບທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ. ເອື້ອຍ ເລທິລຽນ ຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ເຮັດທູບມາເປັນເວລາຫຼາຍປີຢູ່ໝູ່ບ້ານອາຊີບເຮັດທູບ ບາວເອິນ ແບ່ງປັນວ່າ:
ໃນບັນດາຂັ້ນຕອນເຮັດທູບ, ທຳອິດແມ່ນເລືອກແປ້ງເຮັດທູບ ແລະ ບັນດາວັດຖຸດິບອື່ນໆ. ແປ້ງທູບແມ່ນເຮັດຈາກແປ້ງຂອງໝາກສະນັດ, ສະໝູນໄພພື້ນເມືອງ, ຂີ້ເລື່ອຍ, ໄມ້ໄຜ່ເຮັດລຳທູບ. ຫຼັງຈາກປະສົມແປ້ງແລ້ວແມ່ນຕ້ອງຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຄົນນ້ຳໃສ່ແລ້ວອັດ ລິ້ງແປ້ງໃສ່ໄມ້ໄຜ່ລຳຂອງທູບ. ເມື່ອເຮັດເປັນທູບແລ້ວຕ້ອງເອົາໄປຕາກແຫ້ງເພື່ອໃຫ້ທູບຫອມດົນ.
ເຖິງວ່າມີເຄື່ອງຈັກເຮັດແທນແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຫຼາຍຄອບຄົວເຮັດທູບຢູ່ໝູ່ບ້ານ ບາວເອິນ ຍັງເຮັດແບບຫັດຖະກຳເປັນສ່ວນຫຼາຍ ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນປະສົມສີເພື່ອຍ້ອມ ຕະຫຼອດຮອດການລິ້ງແປ້ງພັນທູບ. ດັ່ງນັ້ນ, ທູບຢູ່ໝູ່ບ້ານນີ້ມີກິ່ນຫອມພິເສດສະເພາະ, ບັນດາລູກຄ້າທັງໃກ້ ແລະ ໄກໄດ້ເລືອກຊື້ເພື່ອຖະຫວາຍຂຶ້ນຮ້ານບູຊາບັນພະບູລຸດໃນໂອກາດບຸນເຕັດ. ເອື້ອຍ ດັ້ງທິບິກ, ຢູ່ຕາແສງ ຢ້ຽນເຈົາ, ແຂວງ ເງະອານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າມາຈາກ ເງະອານ ມາຊື້ທູບຢູ່ນີ້ເພື່ອເອົາເມືອຂາຍຢູ່ບ້ານ. ທູບຂອງໝູ່ບ້ານ ບາວເອິນ ມີກິ່ນຫອມອ່ອນສະບາຍ, ເມື່ອຈູດແລ້ວຂີ້ທູບກົ່ງກ້ຽວງາມທີ່ສຸດ. ຫຼາຍຄົນກໍ່ມັກຊື້ທູບຢູ່ທີ່ນີ້. ໃນໂອກາດບຸນເຕັດ, ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ທູບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊື້ປະລິມານຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອເອົາເມືອຂາຍ.
ໂດຍໄດ້ຜ່ານວິວັດການຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ, ອາຊີບເຮັດທູບຢູ່ໝູ່ບ້ານ ບາວເອິນ (ຮ່າຕິ້ງ) ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຍົກສູງລາຍຮັບເປັນທີ່ປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ນັບສິບໆຄອບຄົວ.
ທູບແຕ່ລະດອກທີ່ໄດ້ຖະຫວາຍ ໄຕ້ຢູ່ເທິງຮ້ານບູຊາໃນໂອກາດບຸນເຕັດນັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງລຸ້ນລູກລຸ້ນຫຼານຕໍ່ລຸ້ນກ່ອນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຈຸດຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ. ຢູ່ນັ້ນ, ປຊຊ ໝູ່ບ້ານອາຊີບເຮັດທູບ ບາວເອິນ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເລັກນ້ອຍເຂົ້າໃນຈຸດຄວາມງາມທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໂອກາດບຸນເຕັດວຽນມາ./