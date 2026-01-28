ນິງບິ່ງ ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາອາຊີບເຮັດກອງ ດ້ອຍຕາມ

ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະໂຮງງານຜະລິດໄດ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນປະເພດຕ່າງໆສູ່ຕະຫຼາດປະມານ 300 ຫາ 500 ຜະລິດຕະພັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບແຫ່ງນີ້ມີໂຮງງານຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 50 ແຫ່ງ, ຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ແຮງງານ 500 ຄົນ ໂດຍມີລາຍຮັບສະເລ່ຍແຕ່ 100 ຫາ 200 ລ້ານດົງຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
ນາຍຊ່າງເຮັດກອງ ດ້ອຍຕາມ ພວມປະຕິບັດບັນດາຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດກອງ. ພາບ: ແທງຕ໋ວນ – VNA
ນາຍຊ່າງເຮັດກອງ ດ້ອຍຕາມ ພວມປະຕິບັດບັນດາຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດກອງ. ພາບ: ແທງຕ໋ວນ – VNA
ນາຍຊ່າງເຮັດກອງ ດ້ອຍຕາມ ພວມປະຕິບັດບັນດາຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດກອງ. ພາບ: ແທງຕ໋ວນ – VNA
ນາຍຊ່າງເຮັດກອງ ດ້ອຍຕາມ ພວມປະຕິບັດບັນດາຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດກອງ. ພາບ: ແທງຕ໋ວນ – VNA
ຂັ້ນຕອນການແຕ້ມລວດລາຍປະດັບປະດາກອງ. ພາບ: ແທງຕ໋ວນ – VNA