ອາຊີບ ຫວຽດ

ນິງບິ່ງ ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາອາຊີບເຮັດກອງ ດ້ອຍຕາມ

ອາຊີບເຮັດກອງ ດ້ອຍຕາມ, ຕາແສງ ຕຽນເຊີນ (ແຂວງ ນິງບິ່ງ) ແມ່ນໜຶ່ງໃນອາຊີບຫັດຖະກຳດັ້ງເດີມທີ່ເກົ່າແກ່ ເຊິ່ງມີຜະລິດຕະພັນ ເຊັ່ນ: ກອງ, ຖັງບົ່ມເຫຼົ້າ, ອ່າງອາບນ້ຳ, ອ່າງແຊ່ຕີນ... ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກລູກຄ້າເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະໂຮງງານຜະລິດໄດ້ສະໜອງຜະລິດຕະພັນປະເພດຕ່າງໆສູ່ຕະຫຼາດປະມານ 300 ຫາ 500 ຜະລິດຕະພັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບແຫ່ງນີ້ມີໂຮງງານຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 50 ແຫ່ງ, ຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ແຮງງານ 500 ຄົນ ໂດຍມີລາຍຮັບສະເລ່ຍແຕ່ 100 ຫາ 200 ລ້ານດົງຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.

ນາຍຊ່າງເຮັດກອງ ດ້ອຍຕາມ ພວມປະຕິບັດບັນດາຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດກອງ. ພາບ: ແທງຕ໋ວນ – VNA
ຂັ້ນຕອນການແຕ້ມລວດລາຍປະດັບປະດາກອງ. ພາບ: ແທງຕ໋ວນ – VNA

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

ຮັກ​ສາ​ອາ​ຊີບ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ໜົມ​ກູ​ເດີ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຢູ່​ແຂວງ ຫ່າ​ຕິ້ງ

ຮັກ​ສາ​ອາ​ຊີບ​ຜະ​ລິດ​ເຂົ້າ​ໜົມ​ກູ​ເດີ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຢູ່​ແຂວງ ຫ່າ​ຕິ້ງ

ກິ່ນຫອມຂອງຖົ່ວດິນ, ຂີງ ປະສົມກັບນ້ຳຕານອ້ອຍ ໄດ້ສ້າງເປັນລົດຊາດຫອມແຊບ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດບໍ່ອາດລືມເມື່ອໄດ້ກິນເຂົ້າໜົມ ກູເດີ ຫ່າຕິ້ງ. ດ້ວຍລົດຊາດພິເສດສະເພາະ, ເຂົ້າໜົມກູເດີ ໄດ້ຢັງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃນແຜນທີ່ອາຫານການກິນແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນ “Top 100 ເຍື່ອງອາຫານ, ຂອງຕ້ອນພິເສດຂອງ ຫວຽດນາມ”.
