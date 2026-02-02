Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ກິລາ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ຄຶກຄື້ນງານແຂ່ງຂັນລົດຖີບ ແລະ ໂຣນເລີ (Roller) ສະຫຼອງລະດູບານໃໝ່ - ຊົມເຊີຍພັກ ປີ 2026

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 96 ປີ (3/2/1930 - 3/2/2026) ແລະ ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ປີມະເມຍ 2026, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1/2/2026, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພັນກິລາລົດຖີບນະຄອນ ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນລົດຖີບ ແລະ ໂຣນເລີ (Roller) ສະຫຼອງລະດູບານໃໝ່ - ຊົມເຊີຍພັກ ປີ 2026.

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 96 ປີ (3/2/1930 - 3/2/2026) ແລະ ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ປີມະເມຍ 2026, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1/2/2026, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພັນກິລາລົດຖີບນະຄອນ ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນລົດຖີບ ແລະ ໂຣນເລີ (Roller) ສະຫຼອງລະດູບານໃໝ່ - ຊົມເຊີຍພັກ ປີ 2026.

ບັນດານັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບປະເພດຊາຍ ລຸ້ນອາຍຸ 41-60 ປີ. ພາບ: ຈຸງຕວຽນ - VNA

ບັນດານັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບປະເພດທີມຊາຍ. ພາບ: ຈຸງຕວຽນ - VNA

ຄະນະຈັດງານມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກກິລາ ໂຣນເລີ (Roller) ປະເພດຊາຍ ລຸ້ນອາຍຸ 10-13 ປີ. ພາບ: ຈຸງຕວຽນ - VNA

ຄະນະຈັດງານມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກກິລາການແຂ່ງຂັນລົດຖີບປະເພດ ຊາຍ ລຸ້ນອາຍຸ 41-60 ປີ. ພາບ: ຈຸງຕວຽນ - VNA

ບັນດານັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບປະເພດທີມຊາຍ. ພາບ: ຈຸງຕວຽນ - VNA

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຟນບານດີໃຈຢ່າງຄຶກຄື້ນ ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ AFC U23 Asian Cup

ແຟນບານດີໃຈຢ່າງຄຶກຄື້ນ ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮອບ 8 ທີມສຸດທ້າຍ AFC U23 Asian Cup

ດ້ວຍໄຊຊະນະ 3 ນັດລວດ ແລະ ເກັບໄດ້ 9 ຄະແນນເຕັມ ຈາກການເອົາຊະນະ ຈໍແດນ (2-0), ກຽກກີສະຖານ (2-1) ແລະ ເຈົ້າພາບ ຊາອຸດິດ ອາຣັບບີ (1-0), ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈດ້ວຍການຄວ້າອັນດັບ 1 ຂອງຕາຕະລາງ ໃນກຸ່ມທີ່ຖືກຂະໜານນາມວ່າເປັນ "ກຸ່ມແຫ່ງຄວາມຕາຍ".
ອ່ານເພີ່ມ

Top