ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ຄຶກຄື້ນງານແຂ່ງຂັນລົດຖີບ ແລະ ໂຣນເລີ (Roller) ສະຫຼອງລະດູບານໃໝ່ - ຊົມເຊີຍພັກ ປີ 2026

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 96 ປີ (3/2/1930 - 3/2/2026) ແລະ ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ປີມະເມຍ 2026, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1/2/2026, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພັນກິລາລົດຖີບນະຄອນ ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນລົດຖີບ ແລະ ໂຣນເລີ (Roller) ສະຫຼອງລະດູບານໃໝ່ - ຊົມເຊີຍພັກ ປີ 2026.
ບັນດານັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບປະເພດຊາຍ ລຸ້ນອາຍຸ 41-60 ປີ. ພາບ: ຈຸງຕວຽນ - VNA
ບັນດານັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບປະເພດທີມຊາຍ. ພາບ: ຈຸງຕວຽນ - VNA
ຄະນະຈັດງານມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກກິລາ ໂຣນເລີ (Roller) ປະເພດຊາຍ ລຸ້ນອາຍຸ 10-13 ປີ. ພາບ: ຈຸງຕວຽນ - VNA
ຄະນະຈັດງານມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກກິລາການແຂ່ງຂັນລົດຖີບປະເພດ ຊາຍ ລຸ້ນອາຍຸ 41-60 ປີ. ພາບ: ຈຸງຕວຽນ - VNA
ບັນດານັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລົດຖີບປະເພດທີມຊາຍ. ພາບ: ຈຸງຕວຽນ - VNA
ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP