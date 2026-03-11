Báo Ảnh Việt Nam

VSE 2026៖ លើកកម្ពស់ឋានៈនៃ​ឧស្សាហកម្មវៀតណាម

ការតាំងពិព័រណ៍រោងចក្រឆ្លាតវៃវៀតណាម ឆ្នាំ ២០២៦ – VSE ២០២៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែមិថុនា នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និបាតសៃហ្គន (SECC) គ្នុងទីក្រុងហូជីមិញ។

គណៈកម្មការរៀបចំផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍។

ពិព័រណ៍ VSE ២០២៦ ដោយមានស្តង់ទំនិញចំនួន ៥០០ មិនត្រឹមតែជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍មនុស្សយន្តនិងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ប្រមូលផ្តុំនូវបច្ចេកវិទ្យាស្នូលដូចជា បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) អ៊ីនធឺណិតឧស្សាហកម្ម (IIoT) និងទិន្នន័យធំ ផងដែរ។ ទាំងនេះ បានបង្កើតជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពេញលេញ ជួយអ្នកផលិតទទួលបានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ ចាប់ពីគ្រឿងបន្លាស់មេកានិចរហូតដល់ដំណោះស្រាយប្រតិបត្តិការរោងចក្រឆ្លាតវៃ។

ក្រៅពីសកម្មភាពតាំងពិព័រណ៍ បានប្រព្រឹត្តទៅវគ្គតភ្ជាប់សហគ្រាស (B2B) ឆ្លងដែន ជាង ៥០០ ជាស្ពានដើម្បីនាំយកផលិតផលវៀតណាមទៅកាន់សាជីវកម្មពហុជាតិ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងទាក់ទាញអ្នកទស្សនាជាង ១៤.០០០ នាក់មកពី ៣០ ប្រទេស ដែលបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់ វៀតណាមនៅលើផែនទីឧស្សាហកម្មពិភពលោក៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង ចុះត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តថាញ់ហ័រ

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមីនា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំ ពូលួង ខេត្តថាញ់ហ័រ ស្តីពីការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១។
