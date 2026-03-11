ព័ត៌មាន
VSE 2026៖ លើកកម្ពស់ឋានៈនៃឧស្សាហកម្មវៀតណាម
ពិព័រណ៍ VSE ២០២៦ ដោយមានស្តង់ទំនិញចំនួន ៥០០ មិនត្រឹមតែជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍មនុស្សយន្តនិងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ប្រមូលផ្តុំនូវបច្ចេកវិទ្យាស្នូលដូចជា បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) អ៊ីនធឺណិតឧស្សាហកម្ម (IIoT) និងទិន្នន័យធំ ផងដែរ។ ទាំងនេះ បានបង្កើតជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពេញលេញ ជួយអ្នកផលិតទទួលបានយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ ចាប់ពីគ្រឿងបន្លាស់មេកានិចរហូតដល់ដំណោះស្រាយប្រតិបត្តិការរោងចក្រឆ្លាតវៃ។
ក្រៅពីសកម្មភាពតាំងពិព័រណ៍ បានប្រព្រឹត្តទៅវគ្គតភ្ជាប់សហគ្រាស (B2B) ឆ្លងដែន ជាង ៥០០ ជាស្ពានដើម្បីនាំយកផលិតផលវៀតណាមទៅកាន់សាជីវកម្មពហុជាតិ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងទាក់ទាញអ្នកទស្សនាជាង ១៤.០០០ នាក់មកពី ៣០ ប្រទេស ដែលបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់ វៀតណាមនៅលើផែនទីឧស្សាហកម្មពិភពលោក៕