Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

Van Don សាកល្បងប្រែក្លាយតំបន់វារីវប្បកម្មទៅជាគោលដៅទេសចរណ៍ឆ្លងបទពិសោធន៍

គណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃតំបន់ពិសេស Van Don ខេត្តក្វាងនិញ ទើបបានចេញផែនការអភិវឌ្ឍន៍សាកល្បងនូវគំរូទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីកោះសមុទ្រ ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវារីវប្បកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ដោយប្រែក្លាយតំបន់វារីវប្បកម្មសមុទ្រទៅជាកន្លែងទស្សនា និងឆ្លងបទពិសោធន៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ។
Van Don សាកល្បងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍អេកូឡូជីកោះសមុទ្រ ដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងវារីវប្បកម្ម។ រូបថត៖ VOV-ភាគឦសាន

គំរូនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុង​តំបន់​វារីវប្បកម្មចំនួន ១៦ នៅក្នុងតំបន់ពិសេស Van Don​។ នៅ​ទីនេះ ភ្ញៀវទេសចរមិនត្រឹមតែអាចទៅទស្សនាតំបន់​វារីវប្បកម្មសមុទ្របច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចប្រមូលផល​អាហារសមុទ្រដោយផ្ទាល់ ឆ្លងបទពិសោធន៍នៃជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកនេសាទ និងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដូចជា ជិះទូកកាយ៉ាក់ ចែវទូក SUP ឬហែលទឹកសមុទ្រ​។ តាមរយៈគំរូនេះ Van Don ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​កសាងខ្សែសង្វាក់តម្លៃពី​សកម្មភាព​វារីវប្បកម្ម - ការ​កែច្នៃ - ទេសចរណ៍ ដោយខិតខំបង្កើនតម្លៃផលិតកម្មជលផលពី ១៥% - ១៧% ហើយ​បង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ពលករប្រហែល ៥០០ - ៧០០ នាក់ អាច​ផ្លាស់ប្តូរទៅ​រកគំរូសេដ្ឋកិច្ច​ពហុវិស័យ។ លោក ដាវ វ៉ាន់ វូ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេស Van Don បានឱ្យដឹងថា៖ «Van Don បាន​កំណត់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់មួយ​។ យើង​ខ្ញុំ​កំពុងសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិនិត្យ និងកែសម្រួលផែនការមេនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ច Van Don ព្រមទាំងរៀបចំឡើងវិញនូវ លំហសមុទ្រ ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្ត​លេខ ៨០ របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី។ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននោះ Van Don ​បានប្តេជ្ញាអភិវឌ្ឍ​ដោយព្រមៗគ្នា ​នូវ​តំបន់ទេសចរណ៍ និងសេវាកម្ម​គុណភាពខ្ពស់ ស្របតាមនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នាពេលអនាគត»​៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

Danang Storytellers - កសាងសហគមន៍នៃ អ្នកនិទានរឿង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍នៅលើវេទិកាឌីជីថល

"Danang Storytellers" - កសាងសហគមន៍នៃ "អ្នកនិទានរឿង" ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍នៅលើវេទិកាឌីជីថល

ដើម្បីទាក់ទាញ និងតភ្ជាប់ KOL និង KOC (អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងអ្នកបង្កើតមាតិការ) ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃគោលដៅទេសចរណ៍នៅលើវេទិកាឌីជីថលនោះ មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍នៃទីក្រុងដាណាំងបានដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធី "Danang Storytellers"។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top