Traveloka៖ វិស័យទេសចរណ៍វៀតណាម-សិង្ហបុរីទទួលបានកំណើនគួរឱ្យយកត់សម្គាល់
ប្រការនេះបង្ហាញពីនិន្នាការកំណើនខ្លាំងក្លាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់ ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីតួនាទីសំខាន់របស់វៀតណាមជាទីផ្សារធំមួយរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី។ លើសពីនេះ សិង្ហបុរីនៅតែជាគោលដៅអន្តរជាតិដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ រួមជាមួយជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង និងថៃ។
ដោយសារការតភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសងាយស្រួល គោលនយោបាយមិនគិតថ្លៃទិដ្ឋាការរហូតដល់ ៣០ ថ្ងៃ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទីក្រុងទំនើប និងសហគមន៍វៀតណាមដែលកំពុងរីកចម្រើន សិង្ហបុរីបន្តទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗ ដូចជាការសម្រាកលំហែ ការដើរទិញឥវ៉ាន់ អាជីវកម្ម និងការធ្វើដំណើររយៈពេលខ្លី៕