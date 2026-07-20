ព័ត៌មាន
Standard Chartered បង្កើនការព្យាករណ៍កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ឡើងដល់ ៩,៥%
ធនាគារ Standard Chartered បានបង្កើនការព្យាករណ៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ឡើងដល់ ៩,៥% ជំនួសឲ្យកម្រិត ៧,២% ពីមុន នៅពេលដែលយថាទស្សន៍សេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរឡើង ដោយសារការងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងនៃការផលិត ការវិនិយោគ និងការប្រើប្រាស់។
នៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចថ្មីបំផុត Standard Chartered បានឲ្យដឹងថា ការបង្កើនការព្យាករណ៍កំណើននេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទដែលសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ ខណៈដែលកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនបន្តត្រូវបានពង្រឹង។ ធនាគារនេះ ក៏រំពឹងថា និន្នាការនេះនឹងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៧ ដោយការព្យាករណ៍កំណើន GDP ចំនួន ១១%។ ទន្ទឹមនឹងការបង្កើនការព្យាករណ៍កំណើន Standard Chartered ក៏បានបញ្ចុះការព្យាករណ៍អតិផរណារបស់វៀតណាម មកត្រឹម ៤,៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ និង ៣,៣% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៧ ផងដែរ ដែលបង្ហាញថាសម្ពាធតម្លៃត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបន្តថយចុះ៕