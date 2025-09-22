ព័ត៌មាន
Petrovietnam ត្រូវការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ខ្លួនជាស្នូលក្នុងការបង្កើតខ្សែសង្វាក់តម្លៃឧស្សាហកម្មទំនើប
នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥
នៅទីក្រុងហាណូយ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឧស្សាហ៍កម្មនិងថាមពលជាតិវៀតណាម (Petrovietnam)
បានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៥០ នៃទិវាបង្កើត (៣ កញ្ញា ១៩៧៥ - ៣ កញ្ញា ២០២៥)
និងទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្មាក់ទី១។ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោក ហ្វាម មិញជិញ អញ្ជើញចូលរួមពិធីនេះ។
អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធី
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែករបស់ Petrovietnam
ក្នុងរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដែលក្នុងនោះ Petrovietnam ជារៀងរាល់ឆ្នាំបានរួមចំណែកពី ២០-៣០% នៃចំណូលថវិការដ្ឋសរុប
រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ធានាសន្តិសុខថាមពលជាតិ...។
ទន្ទឹមនឹងនោះ ធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗជាច្រើន ស្មើទៅនឹងពិភពលោក
ដោយបញ្ជាក់ពីជំហរនៃសហគ្រាសរដ្ឋឈានមុខគេ
ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ។ ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី
អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម បានស្នើឱ្យ Petrovietnam តែងតែលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ខ្លួនជាស្នូលក្នុងការបង្កើតខ្សែសង្វាក់តម្លៃឧស្សាហកម្មទំនើប
ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថាមពល ថាមពលថ្មី និងថាមពលកកើតឡើងវិញ; ប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ការច្នៃប្រឌិត
និងការបំប្លែងឌីជីថលជាគន្លឹះឈានមុខគេ; ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ
អភិបាលកិច្ចដ៏ល្អ ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។
អគ្គលេខាបក្ស
លោក តូ ឡឹម បានកត់សម្គាល់ថា Petrovietnam ត្រូវតែធានាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវសន្តិសុខថាមពលជាតិ
ជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មបីស្រទាប់៖ ប្រភពប្រពៃណីដែលមានស្ថេរភាព និងអាចបត់បែនបាន;
ឧស្ម័នរាវ កន្លែងស្តុកទុក និងប្រភពថ្មី ដូចជាថាមពលខ្យល់
និងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ។ រួមជាមួយគ្នានោះ
ជំរុញយ៉ាងសកម្មកសាងសមត្ថភាពបម្រុងជាយុទ្ធសាស្ត្រ គ្រប់គ្រង
និងផ្គត់ផ្គង់ដោយភាពបត់បែនក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសន្តិសុខថាមពល
សន្តិសុខការពារជាតិ និងម្ចាស់ការលើសេដ្ឋកិច្ច។
លោកអគ្គលេខាបក្សក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពប៉ិនប្រសប់របស់ Petrovietnam លើសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ ពីលើផ្ទៃសមុទ្រ បាតសមុទ្រ ក្រោមបាតសមុទ្រ
និងនៅលើខ្ពង់រាបបាតសមុទ្ររបស់ប្រទេស។
ក្នុងឱកាសនេះ
សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មថាមពលជាតិវៀតណាមបាន បើកកម្មវិធី STEM
Innovation Petrovietnam សាងសង់បន្ទប់ប្រជុំ STEM អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល
ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាបណ្តើរៗនូវប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ តភ្ជាប់សាលារៀន
មូលដ្ឋាន និងអន្តរជាតិ៕