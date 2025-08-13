ព័ត៌មាន
National Geographic ណែនាំទីមកដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់ទាំងបី នាឱកាសបុណ្យជាតិ
នៅទីក្រុងហាណូយ ទីមកដល់ពីរកន្លែងដែលទស្សនាវដ្តីនេះណែនាំគឺ ពន្ធនាគារ Hoa Lo និងសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាវៀតណាម។ តាមបណ្តោយប្រទេសជាតិ ពេលមកដល់ខេត្ត Quang Tri ភ្ញៀវទេសចរណ៍អាចទៅទស្សនាកន្លែងពីរដែលផ្សាភ្ជាប់នឹងការតស៊ូប្រយុទ្ធ ដណ្តើមឯករាជ្យរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាមគឺផ្លូវរូងក្រោមដី Vinh Moc និងត្រើយពីរ Hien Luong - Ben Hai។ នៅទីក្រុង Quang Ngai, ទស្សនាវដ្តី National Geographic បានលើកឡើងអំពីតំបន់ My Son។ នៅទីក្រុងហូជីមិញ គោលដៅប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនបីដែលមិនអាចរំលងបានក្នុងឱកាសនេះគឺ សារមន្ទីរសំណល់សង្រ្គាម វិមានឯករាជ្យ និងផ្លូវរូងក្រោមដី Cu Chi។ រាល់គោលដៅដែលបាន National Geographic ណែនាំគឺជាកន្លែងដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីរភាពនៃការតស៊ូរបស់កងទ័ព និងប្រជាជនវៀតណាម ដើម្បីការពារសន្តិភាព និងឯករាជ្យសម្រាប់ប្រជាជាតិ។
National Geographic ក៏បានឱ្យដឹងដែរថា ក្នុងទិវាបុណ្យបុណ្យជាតិនេះ នៅទីក្រុងហាណូយនឹងមានសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើន រួមទាំងការដង្ហែក្បួន ព្យុហយាត្រាដើរកាត់ទីលាន Ba Dinh និងវិថីជាច្រើននៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា៕