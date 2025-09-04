ព័ត៌មាន
“Khanh Hoa - បោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំទៅក្នុងទសវត្សរ៍នៃការអភិវឌ្ឍ”
ស្តង់តាំងពិព័រណ៌របស់ខេត្ត Khanh Hoa មានផ្ទៃដីជិត ៥០០ ម៉ែត្រការ៉េ ក្នុងនោះចែកជា ៥ តំបន់៖ តំបន់ទូទៅ ណែនាំអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃខេត្ត Khanh Hoa; តំបន់សេដ្ឋកិច្ច; វប្បធម៌ - តំបន់សង្គម; សន្តិសុខ - តំបន់ការពារ; តំបន់តាំងបង្ហាញ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផល OCOP ផលិតផលឧស្សាហកម្មជនបទលេចធ្លោ ម្ហូបប្រចាំតំបន់ និងការវិនិយោគក្នុងស្រុក សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍។
ទីកន្លែងតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញ និងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងទូលំទូលាយ ជាទូទៅ និងជាក់ស្តែងនូវសមិទ្ធិផលលេចធ្លោ និងលទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងវិស័យនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ សង្គម ការពារជាតិ សន្តិសុខ ជាដើមរបស់ខេត្ត Khanh Hoa តាមរយៈវត្ថុបុរាណ តារាង គំរូ ឯកសារ សៀវភៅ កាសែត ការបោះពុម្ពផ្សាយ ភាពយន្ត រូបថត និងការពន្យល់។ ទីធ្លាតាំងពិព័រណ៌ក៏រួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយទំនៀមទំលាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌របស់ Khanh Hoa; អះអាងនិងលើកតម្កើងសមិទ្ធិផលរបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចខេត្ត Khanh Hoa ក្នុងបុព្វហេតុរំដោះជាតិ កសាង និងការពារមាតុភូមិ ជាពិសេសសមិទ្ធិផលក្នុងបុព្វហេតុកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញ។ នេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ខេត្ត Khanh Hoa ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ និងមិត្តភ័ក្តិអំពីសក្ដានុពល ភាពខ្លាំង សេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងរូបភាពនៃតំបន់ ទេសភាព វប្បធម៌ និងប្រជាជន ៕