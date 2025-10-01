ព័ត៌មាន
Khanh Hoa ទទួលស្វាគមន៍ជើងហោះហើរពីទីក្រុងម៉ូស្គូ បន្ទាប់ពីផ្អាកអស់រយៈពេល ៥ឆ្នាំមក
ទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរនៅអាកាសយានដ្ឋាន ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មា ធិការប្រជាជនខេត្ត Khanh Hoa មន្ទីរវប្បធម៌-កីឡា និងទេសចរណ៍ មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញការវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ ... បានជូនផ្កា និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍។ ព្រឹត្តិការណ៍ស្តារឡើងវិញនូវផ្លូវហោះហើររបស់រុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យបើកឡើងវិញនូវផ្លូវទេសចរណ៍អន្តរជាតិ ដ៏សំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានអះអាងថា Khanh Hoa ជាគោលដៅស្និទ្ធិស្នាលនិងទាក់ទាញ សំដៅក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍សមុទ្រឈានមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ លោក Pham Minh Nhut ប្រធានសមាគមទេសចរណ៍ Nha Trang-Khanh Hoa បានឲ្យដឹងថា៖ “ខេត្ត Khanh Hoa ថ្មី បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយខេត្ត Ninh Thuan មានផលិតផលប្រចាំតំបន់ៗជាច្រើន រួមបញ្ចូលគ្នារវាងសមុទ្រនិងកោះ វប្បធម៌ចាម និងទេសភាពថាមពលកកើតឡើងវិញ។ បង្កើតកន្លែងទេសចរណ៍ថ្មីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ី មកខេត្ត Khanh Hoa។ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២៥ ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍បានបង្កើនជើងហោះហើរនាំភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីទៅកាន់ Khanh Hoa។
ទីផ្សាររុស្ស៊ីគឺជាភ្ញៀវប្រពៃណីសម្រាប់ទេសចរណ៍ Khanh Hoa ហើយកំពុងងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានជើងហោះហើរជាង ៣០ ជើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន Cam Ranh ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ដែលនាំភ្ញៀវទេសចរជាកញ្ចប់ដំណើរកម្សាន្តទៅទស្សនានិងសម្រាកកាយ។ ចាប់ពីខែតុលានេះ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Nordwind គ្រោងនឹងដំណើរការជើងហោះហើរពី ១៨-២២ ជើង/ខែ ដោយមានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ ៦.៨០០ នាក់ទៅកាន់ Khanh Hoa ពីទីក្រុងធំៗចំនួន ៨ នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដូចជា៖ ទីក្រុងម៉ូស្គូ សាំងពេទឺប៊ឺក ឬ វ្ល៉ាឌីវ៉ូស្តុក៕