ព័ត៌មាន

FAO ព្រមានពីការតក់ស្លុតជាប្រព័ន្ធចំពោះបណ្តាញកសិកម្ម និងស្បៀងអាហារសកល

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា នៅសាលធំនៃអង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មសហប្រជាជាតិ (FAO) ក្នុងទីក្រុងរ៉ូម ប្រទេសអ៊ីតាលី ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមួយបានធ្វើឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញ ដោយប្រធានបទ "សន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភក្រោមសម្ពាធ៖ ផលវិបាកនៃជម្លោះមជ្ឈិមបូព៌ា"។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃព្រឹត្តិការន៍នេះ។ រូបថត៖ REUTERS/Yara Nardi

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ អគ្គនាយកអង្គការ FAO លោក Qu Dongyu បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ដែលជាការតក់ស្លុតជាប្រព័ន្ធដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់បណ្តាញកសិកម្ម និងស្បៀងអាហារសកល។ លោកក៏បានកត់សម្គាល់ថា ផលប៉ះពាល់ធំបំផុតនឹងមិនកើតឡើងភ្លាមៗទេ ប៉ុន្តែនឹងលេចចេញជារូបរាងក្នុងអំឡុងពេលដាំដុះ​ និងប្រមូលផលដំណាក់កាល ២០២៦-២០២៧ នៅពេលដែលទិន្នផលធ្លាក់ចុះយ៉ាង​ខ្លាំង​ដោយសា​រតែកង្វះជី។

ចែករំលែក​មតិដូចគ្នា នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញ លោក Pedro Sánchez បានគូសបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់​ដោយ​ផ្ទាល់នៃការបិទច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលជាចំណុចឆ្លងកាត់ស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃពាណិជ្ជកម្មតាម​ផ្លូវ​សមុទ្រនៃ ជីអាសូត របស់ពិភពលោក។ ស្ថានភាពនេះបានជំរុញឱ្យតម្លៃជីកើនឡើង ៥០% ដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិកររាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឱ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លាន ខណៈដែលជម្លោះបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្កើតគ្រោះសោកនាដកម្មស្បៀងអាហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។​

យោងតាម FAO ប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិក និងអាស៊ី ដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការនាំចូលស្បៀងអាហារ កំពុងប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ទ្វេដងពីអតិផរណា បំណូល​សាធារណៈ​ និង​បាតុភូត​អាកាសធាតុ​ El Nino ៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ខេត្តដុងថាបត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីគំរូកំណើនដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន

ខេត្តដុងថាបត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីគំរូកំណើនដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា នៅខេត្តដុងថាប (Dong Thap) នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង (Le Minh Hung) បានជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តដុងថាប ស្តីពីការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងគោលដៅកំណើន "ពីរខ្ទង់"។
