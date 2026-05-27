ព័ត៌មាន
FAO ព្រមានពីការតក់ស្លុតជាប្រព័ន្ធចំពោះបណ្តាញកសិកម្ម និងស្បៀងអាហារសកល
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ អគ្គនាយកអង្គការ FAO លោក Qu Dongyu បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
ដែលជាការតក់ស្លុតជាប្រព័ន្ធដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់បណ្តាញកសិកម្ម និងស្បៀងអាហារសកល។
លោកក៏បានកត់សម្គាល់ថា ផលប៉ះពាល់ធំបំផុតនឹងមិនកើតឡើងភ្លាមៗទេ
ប៉ុន្តែនឹងលេចចេញជារូបរាងក្នុងអំឡុងពេលដាំដុះ និងប្រមូលផលដំណាក់កាល ២០២៦-២០២៧
នៅពេលដែលទិន្នផលធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកង្វះជី។
ចែករំលែកមតិដូចគ្នា នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញ លោក Pedro
Sánchez បានគូសបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នៃការបិទច្រកសមុទ្រ Hormuz
ដែលជាចំណុចឆ្លងកាត់ស្ទើរតែពាក់កណ្តាលនៃពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសមុទ្រនៃ
ជីអាសូត របស់ពិភពលោក។ ស្ថានភាពនេះបានជំរុញឱ្យតម្លៃជីកើនឡើង ៥០%
ដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិកររាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឱ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លាន
ខណៈដែលជម្លោះបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្កើតគ្រោះសោកនាដកម្មស្បៀងអាហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ
ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។
យោងតាម FAO ប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិក និងអាស៊ី ដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការនាំចូលស្បៀងអាហារ កំពុងប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ទ្វេដងពីអតិផរណា បំណូលសាធារណៈ និងបាតុភូតអាកាសធាតុ El Nino ៕