Can Tho នាំចេញផ្លែស្វាយជើងដំបូងទៅកាន់ទីផ្សារអូស្ត្រាលី និងអាមេរិក

ឡូស្វាយជើងដំបូងនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស (រូបថត៖ Pham Hai/VOV)

ផ្លែស្វាយជើងដំបូងនេះនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស ដែលក្នុងនោះ ១ តោននឹងត្រូវនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី និង ១ តោនទៀត ទៅកាន់ សហ រដ្ឋអាមេរិក។ អនុប្រធានគណៈកម្មា ធិការប្រជាជនខេត្ត Can Tho លោក Nguyen Ngoc He បានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះមានផ្ទៃដីដាំដើមឈើហូបផ្លែសរុបជាង ២៥.០០០ ហិកតា ក្នុងនោះមានដើមឈើចំនួន ៨ ប្រភេទ ដែលមានផ្ទៃដីដាំចាប់ពីជាង ១.០០០ ដល់ជាង ៤.៨០០ ហិកតា។ បច្ចុប្បន្ន Can Tho មានលេខកូដតំបន់ដែលកំពុងលូតលាស់ចំនួន ១៩៣ ដែលមានផ្ទៃដីសរុប ២.៦០០ ហិកតា ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់របស់ទីក្រុងត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារដែលមានតម្រូវការ និងមានតម្លៃខ្ពស់។ ការនាំចេញផ្លែស្វាយទៅកាន់ទីផ្សារអូស្ត្រាលី និងសហរដ្ឋអាមេរិក បើកទិសដៅថ្មីសម្រាប់ទំនិញស្វាយ ក៏ដូចជាការតម្រង់ទិសទំនាក់ទំនងសម្រាប់តំបន់ដាំដុះផ្លែឈើផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដរទន្លេ Cuu Long៕