AI Day ២០២៦៖ លើកកម្ពស់សមត្ថភាព AI របស់វៀតណាមក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចបញ្ញាសិប្បនិម្មិត
នៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា នៅទីក្រុងហាណូយ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាហាណូយ និងក្រុមហ៊ុន STEAM for Vietnam បានសម្របសម្រួលជាមួយស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅវៀតណាម និងមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ជាតិ បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ “AI Day ២០២៦៖ លើកកម្ពស់សមត្ថភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរបស់វៀតណាម ក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចបញ្ញាសិប្បនិម្មិត”។
វេទិកា AI Day ឆ្នាំ ២០២៦ បានប្រមូលផ្តុំអង្គភាពជាច្រើន ដោយបង្កើតបរិយាកាសផ្លាស់ប្តូរ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងស្នើគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត តាមនោះ រួមចំណែកដល់ការបង្កើនសមត្ថភាព AI សម្រាប់កម្លាំងពលកម្ម និងសហគមន៍នៅវៀតណាម។ សម័យប្រជុំពេញអង្គនៃ AI Day ឆ្នាំ ២០២៦ មានបទបង្ហាញសំខាន់ៗចំនួន ៤ ពីទស្សនៈចម្រុះ របស់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ អ្នកគ្រប់គ្រងអប់រំ អ្នកដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអង្គការជំរុញនវានុវត្តន៍ ដោយបង្ហាញពីផ្ទាំងរូបភាពដ៏ទូលំទូលាយអំពីរបៀបដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងត្រូវបានបង្កើត ដាក់ពង្រាយ និងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេស វៀតណាម។
វៀតណាមសម្រេចបានជោគជ័យជាច្រើនក្នុងវិស័យ AI ដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ទូទាំងពិភពលោកក្នុងកម្រិតនៃការជឿទុកចិត្តលើ AI និងលេខ ៥ ក្នុងការអនុវត្តន៍ AI ដោយទាក់ទាញការវិនិយោគជាង ៨០ លានដុល្លារលើវិស័យ AI នៅឆ្នាំ ២០២៥។ យុទ្ធសាស្ត្រ AI ជាតិឆ្នាំ ២០៣០ របស់វៀតណាមមានគោលដៅនាំប្រទេសវៀតណាមឈានចូលក្រុមប្រទេសឈានមុខគេទាំង ៣ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវ AI៕