Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស "អាយុ ២០ ឆ្នាំជារៀងរហូត"

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា បានអះអាងថា៖ ពលីកម្មនិងការលះបង់របស់វីរៈយុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ និងជនមាន គុណូបការៈ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសជាតិមានសន្តិភាព ឯកភាព និងការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា ថ្លែងនៅក្នុង​ពិធីនេះ។ រូបថត៖ VNA

កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស "អាយុ ២០​ ឆ្នាំជារៀងរហូត" ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៧៩ ទិវាយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនពលី (២៧កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦) ដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីលាន ៣០/១០ នៃ ខេត្តក្វាងនិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា បានអះអាងថា៖ ពលីកម្ម​និង​ការលះបង់របស់​វីរៈយុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ និង​ជន​មាន ​គុណូបការៈ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសជាតិមានសន្តិភាព ឯកភាព និងការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជន​នឹងចងចាំជារៀង​និច្ច​ និងដឹងគុណចំពោះការលះបង់ទាំងនោះ ព្រមទាំងបន្តថែទាំជីវភាពខាងសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ជន​មាន ​គុណូបការៈនិងគ្រួសារ​គោលនយោបាយឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង៖

«​ដោយការគោរព និងការដឹងគុណ​យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ យើង​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខណ្ឌអ្នកដែលបានធ្វើ​ឡើងប្រវត្តិសាស្ត្រ ព្រមទាំងការយល់ដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីការបន្តប្រពៃណីបដិវត្តន៍ដ៏រុងរឿង ស្មារតីខ្លួនទីពឹងខ្លួន មោទនភាពជាតិ និងភាពថ្លៃថ្នូររបស់បុព្វបុរសជំនាន់មុន បានក្លាយជាកម្លាំង​ពលំយ៉ាងធំធេង ជាឆន្ទៈ ភាពក្លាហាន ជំនឿជាក់ សេចក្តី​ប្រាថ្នា ដើម្បីឱ្យប្រជាជាតិយើងទាំងមូល រួមគ្នាកសាងប្រទេសវៀតណាមឱ្យកាន់តែសម្បូររុងរឿង និងស៊ីវិល័យ ដើម្បីឱ្យប្រជាជនម្នាក់ៗមានជីវភាពកាន់តែធូរធារនិងមានសុភមង្គល ក្នុងសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ»​៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមគឺជាតំណភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការសម្រេចចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ២០៤៥

វៀតណាមគឺជាតំណភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការសម្រេចចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ២០៤៥

ប្រការនេះត្រូវបានលោកស្រីបណ្ឌិត Julia Roknifard សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Taylor (ម៉ាឡេស៊ី) សង្កត់ធ្ងន់ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥៩ ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា នៅប្រទេសហ្វីលីពីន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top