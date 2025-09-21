ព័ត៌មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រឹន ហុងហា ចូលរួមពិព័រណ៍ហាឡាលអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៥ របស់ម៉ាឡេស៊ី
ក្នុងសម័យបើក GHAS ២០២៥ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Tran Hong Ha បានអះអាងថា វៀតណាមចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍ ឧស្សាហកម្មហាឡាល់ជាទិសដៅថ្មី និងសំខាន់ដើម្បីជំរុញកំណើនថ្មី។ វៀតណាមជំរុញការចរចា ការចុះហត្ថលេខា និងការទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៃវិញ្ញាបនប័ត្រហាឡាល; បង្កើនការវិនិយោគលើវិស័យហាឡាល់ ដូចជា កសិកម្ម ទេសចរណ៍ ឱសថ គ្រឿងសំអាង និងឧស្សាហកម្មឧបត្ថម្ភ; សម្របសម្រួលការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ Halal ដល់ផលិតផលវៀតណាម ដើម្បីចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល; ចែករំលែកបទពិសោធន៍ ផ្តល់ផ្នែកច្បាប់ បច្ចេកទេស បណ្តុះបណ្តាល និងការគាំទ្រធនធានមនុស្សសម្រាប់វិស័យហាឡាល់។ គាំទ្រការផ្សព្វផ្សាយ និងពង្រីកផលិតផល និងសេវាកម្មវៀតណាមក្នុងទីផ្សារហាឡាល់ពិភពលោក៕