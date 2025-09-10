Báo Ảnh Việt Nam

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Le Thanh Long អញ្ជើញចូលរួម “ទិវាជាតិវៀតណាម” នៅពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៥ អូស្ការ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ច និងបំពេញការងារនៅប្រទេសជប៉ុន នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Le Thanh Long បានអញ្ជើញទៅទស្សនាពិព័រណ៍អន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៥ នៅទីក្រុងអូស្ការ ចុះហត្ថលេខាលើសៀវភៅភ្ញៀវ និងចូលរួមពិធីបង្ហូតទង់ជាតិវៀតណាមនិងជប៉ុន ក្នុងឱកាស “ទិវាជាតិវៀតណាម” នៅ EXPO Osaka។

ការសម្តែងសិល្បៈបែបប្រពៃណីនៅព្រឹត្តិការណ៍ “ទិវាជាតិវៀតណាម” នៅពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Osaka ឆ្នាំ ២០២៥ (រូបថត៖ PV/VOV-Tokyo)

អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Le Thanh Long បានឲ្យដឹងថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះ បានក្រើនរំលឹកអំពីសង្គមមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងទូលំទូលាយ និងសុខដុមរមនា ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់វិស័យក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍ។

“ចូលរួមពិព័រណ៍ EXPO ២០២៥ វៀតណាមបានជ្រើសរើសប្រធានបទ  “សង្គមរួមបញ្ចូលគ្នាដោយយកប្រជាជនជាមជ្ឈមណ្ឌល” តាមនោះ យើងចង់ចែករំលែករឿងរ៉ាវមោទនភាពអំពីប្រទេសវៀតណាម ដែលមានប្រវត្តិវីរភាព សេដ្ឋកិច្ចថាមវន្ត សមាហរណកម្មសម្បូរបែប វប្បធម៍ចម្រុះ ពោរពេញដោយអត្តសញ្ញាណ  ឧស្សាហ៍ព្យាយាម  រួសរាយរាក់ទាក់ សង្គមមានសណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមដែលមានជីវភាពធូរធារ និងសុភមង្គល។ អាគ៌ារតាំងពិព័រណ៌វៀតណាមនៅ EXPO ២០២៥ គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រពៃណី បច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគត ជាមួយនឹងភាសាបង្ហាញនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរឿងមោទនភាពអំពីប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនវៀតណាម ទៅកាន់មិត្តអន្តរជាតិ ជាមួយនឹងក្តីប្រាថ្នាចង់ទម្លុះទម្លាយក្នុងយុគសម័យថ្មី។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ឧទ្ទេសនាមពីសក្ដានុពល និងប្រៀបខ្លាំងនៃមូលដ្ឋាន និងធុរកិច្ច ដើម្បីបើកឱកាសសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគនាពេលអនាគត”។

មុននេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Le Thanh Long បានចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយលោកស្រី Obuchi Yuko - សមាជិកសភា ប្រធានសហភាពសមាជិកសភាមិត្តភាពជប៉ុន-វៀតណាមផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

