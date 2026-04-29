ព័ត៌មាន
ឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រណននឿកកៅបាំងបន្តត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូលើកតម្កើង
នាថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការយូណេស្កូនៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង អង្គការយូណេស្កូបន្តទទួលស្គាល់ឡើងវិញនូវឧទ្យានភូមិសាស្ត្រកៅបាំងរបស់វៀតណាមជាឧទ្យានភូមិសាស្ត្រសកល។ នេះគឺជាការទទួលស្គាល់ដ៏សក្តិសមនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយឥតឈប់ឈររបស់ខេត្តកៅបាំងក្នុងការអភិរក្ស និងលើកកម្ពស់តម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌភូគព្ភសាស្ត្រ វប្បធម៌ និងធម្មជាតិរបស់ខ្លួន ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍។
ពិធីទទួលស្គាល់ឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រសកលឆ្នាំ ២០២៦ បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតនូវតួនាទីរបស់បណ្តាញឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រសកលជាវេទិកាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដែលប្រទេសនានាចែករំលែកបទពិសោធន៍ លើកកម្ពស់ការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌ និងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាព។ ចូលរួមក្នុងពិធីអនឡាញ លោកស្រី ណុង ធី ទ្វៀន អនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ ខេត្តកៅបាំង បានឲ្យដឹងថា នាពេលខាងមុខ តំបន់នឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រង អភិរក្ស និងលើកកម្ពស់តម្លៃបេតិកភណ្ឌ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។
ការទទួលស្គាល់លើកទីពីរនេះក៏ផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ខេត្តកៅបាំង ដើម្បីអនុវត្តផែនការនាំវិស័យទេសចរណ៍ក្លាយជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ផងដែរ។ លោក ង្វៀន កួក ទ្រុង នាយកមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត កៅបាំង បានឲ្យដឹងថា៖ “ក្នុងរយៈពេល ២០២៦-២០៣០ ការផ្តោតសំខាន់នឹងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍បៃតង និងប្រកបដោយចីរភាពចម្រុះ ដែលផ្សាភ្ជាប់នឹងឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រ សកល ទេសចរណ៍សហគមន៍ ទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ី និងទេសចរណ៍រមណីយដ្ឋាន។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះ កៅបាំងមានបំណង ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមជ្ឈិម សម្រាប់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាយុទ្ធសាស្ត្រ ជាពិសេសផ្លូវហាយវេ និងផ្លូវជាតិដែលភ្ជាប់គោលដៅទេសចរណ៍; មានយន្តការ និងគោលនយោបាយជាក់ស្តែងដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនធំៗ ផ្តល់ការគាំទ្រដើមទុនអនុគ្រោះសម្រាប់អាជីវកម្ម និងសហគមន៍។ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ពង្រឹងផ្សព្វផ្សាយនៅកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីរីកសាយភាយពាណិជ្ជសញ្ញាទេសចរណ៍កៅបាំង”។
ឧទ្យានភូគព្ភសាស្ត្រសកល ណននឿកកៅបាំង ដែលត្រូវបានអង្គការយូណេស្កូទទួលស្គាល់ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ គឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានប្រវត្តិអភិវឌ្ឍន៍ភូគព្ភសាស្ត្រពិសេស ដែលមានអាយុកាលជាង ៥០០ លានឆ្នាំ៕