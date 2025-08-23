ព័ត៌មាន
អ្នកប្រាជ្ញចិនវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិផលអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម
ក្នុងរយៈពេល ៨០0 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
មាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមមិនត្រឹមតែជះឥទ្ធិពលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះទេ
ថែមទាំងបានរួមចំណែកបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃក្នុងបុព្វហេតុសង្គមនិយមពិភពលោកផងដែរ។
នេះជាការវាយតម្លៃរបស់លោក Zhang Jian Gou អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអឺរ៉ុបខាងលិច នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេសមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត ចិន អគ្គលេខាធិការសមាគម Charhar នៃប្រទេសចិន ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥)។ លោក Zhang Jian Gou បានឲ្យដឹងថា សមិទ្ធិផលរបស់វៀត ណាមមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបង្កើតស្ថាប័ន និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្ហាញពីការសម្របខ្លួន និងភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធសង្គមនិយមផងដែរ។ ដោយអះអាងថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ នាពេលអនាគតរបស់វៀតណាម លោក Zhang Jian Gou បានព្យាករណ៍ថា វៀតណាមនឹងបន្តបង្កើនគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួន សម្រេចបានការលោតផ្លោះពី “ប្រទេសផលិតធំ” ទៅជា “មហាអំណាចផលិតភាពឆ្លាតវៃ”៕